Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La société Pokémon a annoncé un nouveau jeu qui arrivera bientôt sur Nintendo Switch , ramenant à la vie la sous-franchise Pokémon Snap depuis longtemps en sommeil.

Le jeu verra les joueurs explorer des itinéraires touristiques autour dîles vierges où des Pokémon de toutes formes et tailles font leurs maisons, les photographiant dans un parcours de safari au fur et à mesure.

Le Pokémon Snap original pour Nintendo 64 était un spin-off très apprécié qui offrait un regard relaxant sur le monde de Pokémon sans le défi des batailles ou du niveau, et donnait un regard plus naturaliste sur la façon dont le monde pourrait réellement apparaître avec plus la fidélité graphique qui lalimente.

Cela monte dun cran avec New Pokémon Snap, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessous, qui commence à la marque 5:22 de la présentation.

Le jeu ressemble potentiellement au rendu le plus sophistiqué de lunivers Pokémon dans un jeu à ce jour, et a déjà incité les fans à suivre la voie des comparaisons visuelles avec les jeux principaux les plus récents, Sword and Shield. Cest évidemment un peu simpliste, compte tenu des différentes natures du monde du jeu et de la portée du gameplay.

Pourtant, le résultat est que New Pokémon Snap est extrêmement joli de cet aperçu limité. Nous nobtenons pas non plus énormément dinformations à ce stade non plus - le nouveau site Web du jeu ne donne aucune indication sur une fenêtre de sortie, bien que cela sera probablement clarifié en temps opportun.

Pour linstant, nous sommes heureux de voir ce qui sera probablement un autre titre délicieux et apaisant à ajouter à la bibliothèque déjà impressionnante du Switch.