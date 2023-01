Le projet Leonardo de Sony est une manette orientée vers l'accessibilité de la PS5.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony a annoncé une manette de PlayStation 5 personnalisable, conçue pour faciliter l'accès aux jeux pour les personnes ayant des besoins d'accessibilité.

Baptisé Project Leonardo, le nouveau kit de contrôle a été annoncé par Sony lors de l'événement CES 2023 à Las Vegas, en même temps qu'un message sur le blog PlayStation. On y apprend que le kit de contrôleurs sera prêt à l'emploi, mais qu'il pourra également être fortement personnalisé pour répondre aux besoins de chacun. Sony affirme qu'il souhaite que tout le monde puisse jouer plus facilement et plus confortablement grâce à cette version.

Le projet Leonardo se compose en fait de deux éléments : le matériel et le logiciel, qui peuvent tous deux être personnalisés selon les besoins.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

En ce qui concerne le matériel, Sony affirme que les joueurs de la PS5 peuvent "créer un large éventail de dispositions de contrôle" avec des boutons et même la distance entre le manche et la manette, tous réglables et interchangeables. Les boutons peuvent également être programmés pour prendre en charge n'importe quelle fonction, tandis que les options logicielles permettent d'affecter plusieurs boutons à la même fonction si nécessaire. De plus, les profils de contrôleur sont pris en charge pour faciliter le passage d'une configuration à une autre.

Deux des nouvelles manettes peuvent également être associées à une seule manette DualSense, créant ainsi une seule manette virtuelle qui peut être utilisée pour jouer.

Malheureusement, comme souvent au CES, c'est là que s'arrêtent les informations. Nous ne savons pas combien le Project Leonardo coûtera, ni quand il sera mis en vente, et nous n'avons pas non plus de nom propre. Mais le fait que cela se produise est évidemment une bonne nouvelle. Sony affirme avoir travaillé avec des experts d'AbleGamers, de SpecialEffect et de Stack Up. Nous pouvons donc être sûrs que cet objet aidera vraiment les gens à jouer à leurs jeux.

Écrit par Oliver Haslam.