(Pocket-lint) - Naughty Dog a commencé le développement de The Last of Us Part 3, selon un célèbre site de fuite en ligne.

Il semblerait que le coprésident du studio, Neil Druckmann, ait commencé à travailler sur la suite, bien qu'elle n'en soit probablement qu'à ses débuts et qu'il ne faille pas s'attendre à une annonce officielle de sitôt.

L'auteur de la nouvelle sur Twitter est @ViewerAnon, plus connu pour ses fuites de films et de séries télévisées. Cependant, il a l'habitude d'annoncer des détails sur les jeux vidéo, comme le scoop sur Crash Bandicoor 4.

Eh bien, je ne regarde rien, donc... Le prochain jeu du Dr Uckmann est THE LAST OF US PART III qui est actuellement en production chez Naughty Dog. https://t.co/MxN8aBq9cy- ViewerAnon (@ViewerAnon) 13 décembre 2022

Il a également été une bonne source d'informations sur la série télévisée The Last of Us.

Que Naughty Dog travaille sur un troisième volet de sa série Last of Us n'est pas si surprenant, si l'on veut être honnête. Druckmann lui-même déclare volontiers qu'il travaille sur un "futur jeu", et le développeur voudra tirer parti de toute publicité supplémentaire obtenue grâce à l'émission de HBO.

La nouvelle série commence bientôt, le 15 janvier 2023. Elle sera diffusée par HBO aux États-Unis et Sky / Now au Royaume-Uni.

