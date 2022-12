Resident Evil Village reçoit une mise à jour gratuite pour le PS VR2 22 février 2023

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony et Capcom ont confirmé que Resident Evil Village bénéficiera d'une mise à jour gratuite sur le PlayStation VR2 le 22 février 2022, rendant l'intégralité de l'histoire principale disponible en mode VR.

Cette nouvelle intervient alors que le PlayStation VR2 se rapproche de plus en plus de la réalité, les accessoires étant désormais disponibles en pré-commande pour ceux qui ont la somme de 549,99 $ / 599,99 € / 529,99 £ à portée de main. La confirmation du téléchargement gratuit est publiée sur le blog PlayStation, le producteur de Resident Evil Village de Capcom précisant que le téléchargement sera disponible dès le lancement du PlayStation VR2.

L'annonce précise également que le jeu exploitera pleinement les graphismes 4K HDR et les capacités de suivi oculaire du PlayStation VR2, tandis que les joueurs pourront profiter des vibrations, du recul et de la résistance des manettes - une dans chaque main - lorsqu'ils interagiront avec les objets du monde qui les entoure. Et oui, lorsqu'ils tirent avec des armes.

Le téléchargement gratuit nécessitera bien sûr que les joueurs aient déjà installé Resident Evil Village ou Resident Evil Village Gold Edition. En supposant que tout soit en ordre, il ne reste plus qu'à attendre l'arrivée du casque pour le configurer.

Le PlayStation VR2 est la deuxième tentative de Sony de créer un casque VR, l'offre originale de la PS4 ayant fait son temps. Ce modèle rafraîchi promet de corriger de nombreux problèmes du casque original, notamment l'utilisation d'un seul câble USB-C pour la connectivité à la console PS5 proprement dite.

Écrit par Oliver Haslam.