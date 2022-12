Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Après l'incroyable voyage qu'elle a entrepris dans Horizon Forbidden West, Aloy est loin d'être finie - elle sera de retour dans un DLC majeur du jeu, Burning Shores.

Cette extension, qui se déroulera dans le cadre de Los Angeles, a été dévoilée et nous vous en donnons tous les détails ici même, alors lisez ce qui suit pour en savoir plus.

Si vous êtes curieux de connaître les autres sorties de jeux à venir, consultez nos titres les plus attendus pour la PlayStation 5 ou la Xbox Series X/S.

Date de sortie du DLC Burning Shores d'Horizon Forbidden West

Nous avons obtenu une date de sortie pour Burning Shores en décembre 2022, lorsque Sony et Guerrilla ont confirmé qu'il sortirait le 19 avril 2023.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Le contenu téléchargeable a été dévoilé lors des Game Awards, la cérémonie annuelle de remise des prix et de présentation des bandes-annonces du jeu vidéo.

Plateformes DLC de Horizon Forbidden West Burning Shores

La partie la plus controversée de ce qui serait normalement une annonce de routine est que Burning Shores ne sera pas disponible sur les deux plateformes qui ont accueilli Forbidden West.

Guerrilla Games a pris la "décision difficile" de ne proposer le DLC que sur la PlayStation 5, car il va apparemment au-delà de ce que la PS4 peut gérer techniquement.

Cela signifie que vous devrez effectuer une mise à niveau si vous avez joué au jeu de base sur PS4, car le DLC ne sera pas disponible sur votre console en l'état actuel des choses.

Bande-annonce du DLC Horizon Forbidden West Burning Shores

Il n'y a eu qu'un seul trailer pour Burning Shores jusqu'à présent, mais il est assez impressionnant, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Elle montre un tas de lieux qu'Aloy pourra visiter, ainsi que ce qui ressemble à un nouveau robot titanesque qu'elle pourra affronter et qui occupe actuellement les collines d'Hollywood.

Les meilleures offres PlayStation du Black Friday 2022 : PS Plus, accessoires PS5 / PS4 et autres. Par Rik Henderson · 25 Novembre 2022 Les fans de PlayStation peuvent se réjouir, car il y a de nombreuses économies incroyables sur les accessoires et le PS Plus en ce Black Friday.

Histoire du DLC Horizon Forbidden West Burning Shores

Il semble que la post-apocalypse qui a ravagé une grande partie de l'Amérique du Nord dans le monde d'Aloy ait particulièrement malmené Los Angeles.

C'est là que se déroulera Burning Shores, et il a été confirmé qu'en termes de chronologie, il s'agira d'une coda après la fin de l'histoire de Forbidden West.

LA a été transformée en un archipel volcanique, dont la navigation sera difficile et dangereuse en raison des coulées de lave et de la violence de ses habitants robotisés.

Nous savons qu'il y aura de nouveaux personnages à rencontrer et des histoires à découvrir, mais nous devrons attendre d'en savoir plus avant de pouvoir entrer dans les détails.

Gameplay du DLC Horizon Forbidden West Burning Shores

D'après ce que Guerrilla nous a montré jusqu'à présent, nous pouvons supposer que Burning Shores sera essentiellement constitué de Forbidden West, mais dans une nouvelle zone qui sera probablement plus petite et plus concentrée que la carte principale du jeu.

LA sera ouvert à l'exploration par la terre, l'eau et l'air sur le dos de Sunwing, ce qui est bien visible dans les captures d'écran et la bande-annonce publiées jusqu'à présent.

Cela donne l'impression qu'il s'agira d'un terrain de jeu assez dynamique. Nous espérons pouvoir nous frotter à de nouveaux types d'ennemis et mettre la main sur de nouvelles armes et de nouveaux outils, mais tout cela devra attendre une confirmation complète avant la sortie du DLC.

Écrit par Max Freeman-Mills.