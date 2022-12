Death Stranding 2 est réel et il arrive sur PS5

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Dans la foulée de Death Stranding, le jeu de 2019, la légende du jeu vidéo Hideo Kojima travaille sur son prochain projet : Death Stranding 2.

Le nom du jeu Death Stranding 2 n'est apparemment qu'un titre provisoire pour le moment, bien que ce soit ce que Kojima Productions utilise à travers tout son matériel de promotion, donc il pourrait bien s'avérer être le nom final après tout. Bien que nous ne sachions pas grand-chose sur le jeu en dehors d'une bande-annonce exceptionnelle, il y a des choses que nous savons.

Nous savons, par exemple, que Norman Reedus et Léa Seydoux sont de retour pour cette deuxième itération, tandis qu'Elle Fanning, Shioli Kutsuna et Troy Baker s'ajoutent au casting cette fois-ci. Nous savons également que le jeu sera disponible sur PlayStation 5, mais nous ne savons pas si d'autres versions seront disponibles, et donc pas de version PC pour le moment. Le jeu original a finalement bénéficié d'une sortie PC Game Pass, il y a donc au moins un précédent.

En ce qui concerne le jeu lui-même, vous devriez vraiment regarder la bande-annonce pour vous faire une idée de ce qui se passe. Elle est suffisamment cinématique et ce que nous voyons ici ressemble au genre de choses que l'on nous a dit attendre de la puissance de la PlayStation 5. Les attentes étaient déjà élevées avant même que l'on sache que le jeu était officiellement officiel. Elles sont maintenant prêtes à atteindre le stade de la fièvre.

Nous n'avons pas de calendrier pour savoir quand ce jeu sera prêt à être joué, mais cela ne saurait tarder. Pour l'instant, il est temps de regarder ce trailer en boucle jusqu'à ce que ce soit le cas.

Écrit par Oliver Haslam.