Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sam Porter Bridges est de retour, bébé.

Death Stranding a offert un mélange unique de systèmes de jeu et de narration, et a attiré un culte dans les années qui ont suivi sa sortie. Aujourd'hui, une suite est en préparation chez Kojima Productions.

Voici tous les détails clés, y compris des indices sur son histoire, les bandes-annonces publiées jusqu'à présent, et plus encore.

Pour d'autres jeux à venir, consultez nos listes des titres les plus attendus sur PS5 ou sur Xbox Series X/S.

Bande-annonce de Death Stranding 2

Death Stranding 2 a été annoncé lors de la cérémonie des Game Awards en décembre 2022, avec une bande-annonce clinquante et une apparition de Hideo Kojima lui-même.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il s'agit d'une bande-annonce assez longue qui met en scène certains personnages de retour et des images classiques et bizarres de Kojima.

Date de sortie de Death Stranding 2

L'annonce de Death Stranding 2 est une nouvelle majeure, mais elle ne s'accompagne d'aucune date de sortie.

Nous n'avons même pas de fenêtre, et nous supposons que si le jeu était prévu pour 2023, ce fait aurait été confirmé.

Nous pouvons donc prédire que Death Stranding 2 ne sortira pas avant 2024, au plus tôt.

Les plateformes de Death Stranding 2

Un autre élément important de l'annonce de Death Stranding 2 est qu'il s'agira d'une exclusivité PlayStation 5, du moins au lancement.

C'est la semaine du jeu vidéo en association avec Nvidia GeForce RTX. Par Rik Henderson · 10 Peut 2022 La PC Gaming Week en association avec Nvidia GeForce RTX se déroule toute cette semaine sur Pocket-lint.

On peut imaginer que le jeu sera disponible sur PC plus rapidement que le long processus requis pour le premier Death Stranding, mais pour l'instant, seule la PlayStation 5 a été confirmée comme plateforme de lancement du jeu.

Kojima a récemment annoncé qu'il travaillait sur un jeu en partenariat avec Xbox et Microsoft, mais nous ne savons pas encore de quoi il s'agit.

L'histoire de Death Stranding 2

Le premier Death Stranding avait une intrigue qui pouvait être assez difficile à suivre et se terminait par quelques ambiguïtés (c'est un peu un euphémisme, oui).

Arrêtez de lire si vous voulez éviter d'apprendre ce qui s'est passé, car nous allons devoir toucher au territoire des spoilers ici !

À la fin du dernier jeu, notre héros Sam s'est retiré du réseau pour vivre avec sa BB, maintenant nommée Louise, tandis que des alliés comme Die Hardman et Fragile ont trouvé de nouveaux objectifs.

D'après la première bande-annonce, il semble qu'il sera à nouveau entraîné dans la mêlée, mais plus vieux et plus hagard. Fragile est de retour et semble être une mère maintenant, tandis que Troy Baker est de retour en tant que méchant qui pourrait être lié d'une certaine manière à Higgs du dernier jeu.

Honnêtement, à ce stade, il est difficile de deviner quoi que ce soit - et Kojima voudra certainement qu'il en soit ainsi.

Le gameplay de Death Stranding 2

Le gameplay de Death Stranding a divisé à sa sortie, méditatif et prudent aux yeux de certains, mais déroutant et un peu frustrant pour d'autres.

Si sa suite suit le même modèle, nous devrons à nouveau déplacer des marchandises sur de longues distances en utilisant diverses options de déplacement, de la randonnée à pied aux véhicules.

Étant donné que le thème du premier jeu consistait à créer de nouvelles connexions entre les lieux, on pourrait penser que nous ferons davantage la même chose, mais le premier trailer de Death Stranding 2 est inquiétant.

Se terminant par la question de savoir si nous aurions dû nous connecter, nous nous demandons si le prochain jeu ne va pas s'écarter de ce principe.

Nous nous attendons toujours à ce que le voyage soit la principale mécanique, à côté des rencontres de combat intéressantes qui ont été faites tout au long de Death Stranding.

Écrit par Max Freeman-Mills.