(Pocket-lint) - De nombreuses bonnes affaires sont disponibles en ce Black Friday, mais pour ceux qui cherchent désespérément à se procurer la PlayStation 5 depuis son lancement, Walmart a peut-être la meilleure nouvelle de toutes.

La console PS5 complète est disponible à l'achat et, qui plus est, c'est le bundle qui est livré avec le superbe jeu cinq étoiles God of War Ragnarök.

PlayStation 5 God of War Ragnarök bundle - à nouveau disponible Vous pouvez enfin vous procurer la version disque de la PlayStation 5, avec un code de téléchargement de God of War Ragnarök inclus, pas moins. Walmart dispose actuellement d'un stock au prix de 559 $. Voir l'offre

La PlayStation 5 a connu un énorme succès depuis son lancement, et la possibilité d'en acheter une dépasse souvent les capacités de la plupart des gens.

C'est une excellente console, avec des graphismes allant jusqu'à 4K 120fps et une liste de jeux triple A vraiment superbes, dont God of War Ragnarök lui-même.

Nous l'avons qualifié de "pure perfection" dans notre critique approfondie, affirmant également qu'il "est, tout simplement, un chef-d'œuvre."

La suite du jeu PS4 de 2018 "ajoute du pathos, de l'émotion et vous demande d'utiliser votre dôme autant que la dextérité de vos doigts."

Naturellement, vous devrez peut-être être rapide pour mettre la main sur le bundle PS5, mais nous garderons également l'œil ouvert pour d'autres opportunités chez d'autres détaillants.

