(Pocket-lint) - Le projet d'acquisition d'Activision par Microsoft ne cesse de dévoiler des informations intéressantes, la dernière en date étant que la prochaine génération de consoles de jeux, que nous appellerons pour l'instant PlayStation 6 et Xbox Series X 2, ne sortira pas avant de nombreuses années, au plus tôt en 2028.

Les déclarations de Sony et de Microsoft, qui vantent les mérites et les pièges de l'accord, suggèrent qu'un cycle de console typique est de huit ans et, comme la Xbox Series X/S et la PS5 sont sorties en 2020, cela signifie que nous avons encore six ans à attendre :

"La prochaine nouvelle génération de consoles ne devrait pas sortir avant l'automne 2028 au plus tôt", déclare Microsoft en réponse aux préoccupations de l'autorité britannique de la concurrence et des marchés.

La CMA affirme que l'achat d'Activision et, plus particulièrement, de la franchise Call of Duty, pourrait avoir un impact sur le choix des consommateurs lors de l'achat de leur prochaine console :

"Il est probable que cet impact se fera sentir surtout au moment du lancement de la prochaine génération de consoles, lorsque les joueurs prendront de nouvelles décisions quant à la console qu'ils achèteront", indique-t-elle dans son rapport.

Toutefois, Microsoft souligne qu'un tel impact ne se fera pas sentir avant plusieurs années.

La société propriétaire de la Xbox a également affirmé récemment avoir fait une offre à Sony pour que Call of Duty reste sur les consoles PlayStation pendant une décennie supplémentaire (bien que les documents publiés par l'AMC indiquent toujours "jusqu'en 2027").

Malheureusement, il semble que ce rachat en dents de scie soit destiné à durer encore et encore - peut-être même que nous aurons de nouvelles consoles avant qu'il ne soit terminé.

