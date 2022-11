Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony aurait réduit de 25 % le prix de ses abonnements PlayStation Plus pour le Black Friday.

Le leaker billbil-kun, qui divulgue régulièrement et avec précision les jeux mensuels PS Plus qui seront proposés chaque mois, affirme que PlayStation proposera ses différents paliers avec un quart de réduction sur le prix normal.

Cela s'appliquera apparemment à la cotisation annuelle, plutôt que mensuelle, mais c'est un excellent moyen de s'assurer que vous avez PS Plus Essential, Extra ou Premium pendant au moins 12 mois à un prix réduit.

Il affirme également que la réduction commencera le 18 novembre et durera jusqu'au 28 novembre. Le Black Friday proprement dit a lieu le 25 novembre.

Si cela s'avère exact, les prix de l'offre seront les suivants

PlayStation Plus Essential : 44,99 $ / 44,99 € / 37,99 £ pour 12 mois (habituellement 59,99 $ / 59/99 € / 49,99 £)

PlayStation Plus Extra : 74,99 $ / 74,99 € / 62,99 £ pour 12 mois (habituellement 99,99 $ / 99/99 € / 83,99 £)

PlayStation Plus Premium : 89,99 $ / 89,99 € / 74,99 £ pour 12 mois (habituellement 119,99 $ / 119/99 € / 99,99 £)

Les différents niveaux de PS Plus offrent des avantages de plus en plus étendus, Extra et Premium incluant l'accès à un catalogue de jeux PS4 et PS5 en pleine expansion. Premium offre également un accès au cloud gaming et aux titres d'archives de l'illustre histoire de PlayStation.

Nous ne savons pas encore si Sony limitera les remises à ses propres magasins en ligne (dans la console) ou si vous pourrez également les obtenir auprès de certains détaillants. Nous vous tiendrons au courant.

Pour en savoir plus sur les niveaux PS Plus et les jeux proposés, consultez notre article complet : Liste des jeux PlayStation Plus, prix et explication des niveaux Essential, Extra et Premium de PS Plus.

