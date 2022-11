Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red a enfin annoncé la date de sortie de son remaster The Witcher 3 : Wild Hunt pour la prochaine génération.

Il sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et dans sa version améliorée pour PC à partir du 14 décembre 2022.

Ceux qui possèdent déjà le jeu sur Xbox One, PS4 ou PC obtiendront la version remastérisée gratuitement sous forme de mise à jour téléchargeable. Elle comprendra également tous les contenus DLC publiés à ce jour, y compris les extensions majeures Hearts of Stone et Blood and Wine.

Une édition physique sera également disponible à une date ultérieure.

Les améliorations supplémentaires comprennent la prise en charge du ray tracing, des temps de chargement plus rapides et une variété de mods qui seront intégrés au jeu. Il y aura également du contenu supplémentaire inspiré de la série Netflix The Witcher.

Les propriétaires de Xbox One, PS4 et Nintendo Switch ne manqueront pas non plus de nouveautés. Les éditions last gen de The Witcher 3 seront également mises à jour avec des ajouts et des améliorations, notamment du contenu inspiré de la série Netflix. Cette mise à jour aura lieu à une date différente de celle de la version next gen décrite ci-dessus.

Un événement REDstreams dédié sera présenté en direct sur Twitch la semaine prochaine, et certaines des nouvelles fonctionnalités et du contenu seront montrés pour la première fois.

Écrit par Rik Henderson.