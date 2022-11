Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les jeux Horizon ont été si populaires auprès des fans de la PS4 et de la PS5 qu'un spin-off PSVR2 est en préparation. Et il pourrait être rejoint par un MMORPG.

Sony pourrait avoir déjà commencé à travailler en secret sur un nouveau MMORPG basé sur les jeux populaires PlayStation Horizon, si l'on en croit un nouveau rapport. La société serait de mèche avec NCSoft, cette dernière étant chargée de créer le titre. Et si la société n'a pas confirmé l'information, elle ne l'a pas non plus démentie.

L'information provient d'un site d'information financière appelé MTN qui a interrogé NCSoft sur le projet, baptisé "Project H". La réponse a été simple, NCSoft déclarant qu'"il est difficile de confirmer des informations sur des projets non publiés qui sont actuellement en cours de développement".

La franchise Horizon a commencé avec le titre PS4 Horizon Zero Dawn en 2017 et a été soutenue par un sequal Horizon Forbidden West plus tôt cette année. Il y a un spinoff à venir sur le PSVR2 également, mais parler d'un MMORPG est tout nouveau. C'est un concept intéressant si l'on considère qu'il n'y avait absolument aucune composante multijoueur dans les autres jeux sortis jusqu'à présent.

Il y a pourtant quelque chose qui se prépare. Les offres d'emploi de NCSoft font référence au "Projet H" et comprennent une demande de travail sur les "interactions sociales pour créer des relations durables". Une autre offre montre que la société recrute un rédacteur senior.

Il n'y a bien sûr aucun signe de la date à laquelle ce jeu sans titre arrivera, et il y a beaucoup de temps pour qu'il soit mis en boîte également. Mais la perspective d'un MMORPG basé sur Horizon ? Nous l'attendons avec impatience.

Écrit par Oliver Haslam. Édité par Britta O'Boyle.