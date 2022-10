Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - God of War Ragnarök sortira sur PlayStation 5 et PS4 le 9 novembre 2022 et vous pourrez lire notre critique approfondie la veille, lorsque les embargos mondiaux seront levés.

Nous sommes autorisés à vous dire que, dès les cinq premières heures de jeu, le jeu s'annonce comme l'un des meilleurs jeux Sony depuis de nombreuses années et une véritable vitrine pour la PS5. Ce que nous ne révélerons pas, ce sont les spoilers, mais vous aurez peut-être du mal à les éviter complètement, notamment sur les plateformes de médias sociaux, car des détaillants ont accidentellement expédié le jeu à certains joueurs jusqu'à 10 jours avant la date officielle de mise en vente.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Le directeur de la création du jeu, Cory Barlog, est furieux de cette situation : "Un détaillant vend le jeu deux semaines avant sa sortie. C'est tellement décevant", a-t-il tweeté.

"Désolé pour tous ceux qui doivent éviter les spoilers s'ils veulent jouer au jeu frais. C'est complètement stupide de devoir faire ça. Ce n'est pas du tout comme ça qu'aucun d'entre nous au [Santa Monica Studio] voulait que les choses se passent."

un détaillant qui vend le jeu près de DEUX SEMAINES avant sa sortie.



cory barlog (@corybarlog) 29 octobre 2022

D'autres membres de l'équipe de développement vous suggèrent de rester à l'écart de Reddit et YouTube jusqu'à la semaine prochaine.

God of War Ragnarök est la suite du reboot de 2018 et se déroule trois ans après la fin du jeu. Il reprend les éléments d'action et de RPG, avec des combats affinés et des graphismes jusqu'à 120 fps sur PS5.

Les meilleurs jeux Nintendo Switch 2022 : les meilleurs titres Switch que tout joueur doit posséder. Par Max Freeman-Mills · 1 Septembre 2022 Notre guide des meilleurs jeux Switch - y compris les exclusivités, les indépendants, les titres à un ou plusieurs joueurs.

C'est tout ce que nous dirons à ce sujet pour l'instant. Nous ne voulons certainement pas gâcher les surprises nous-mêmes.

squirrel_widget_12857126

Écrit par Rik Henderson.