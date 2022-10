Comment réparer un disque PS5 coincé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La PlayStation 5 est une console puissante, mais elle repose toujours sur un mécanisme qui existe sous une forme ou une autre depuis la PlayStation originale : un lecteur de disque.

Bien sûr, nous sommes passés des CD à la qualité Blu-Ray 4K, mais les mécanismes en jeu sont assez similaires, ce qui pose un gros problème potentiel : les disques qui se coincent.

C'est un malaise courant, qui peut être difficile à résoudre si vous ne savez pas comment faire. Heureusement, il existe un moyen relativement simple de retirer un disque coincé de votre PS5.

Comment réparer un disque coincé sur la PS5

L'une des caractéristiques cachées bien connues de la PlayStation 5 est que vous pouvez retirer complètement ses plaques frontales, que ce soit pour y fixer de nouvelles plaques comme celles fabriquées par Dbrand ou pour ajouter une option de stockage étendue avec un nouveau SSD.

C'est la clé pour retirer un disque coincé - si vous enlevez la plaque frontale du côté du lecteur de disque, vous pouvez accéder au lecteur lui-même.

Il est important de noter que toutes ces opérations doivent être effectuées lorsque la PS5 est complètement déconnectée de l'alimentation électrique, afin de garantir la sécurité de l'appareil.

La surface du lecteur que vous pouvez voir est fixée par quelques vis, mais l'une d'entre elles est marquée par un autocollant noir. C'est notre outil - en tournant cette vis avec un tournevis dans le sens des aiguilles d'une montre, vous éjecterez le disque manuellement, petit à petit.

Cette méthode n'annule pas votre garantie, c'est donc une excellente option en cas de besoin. Pour un guide plus visuel, vous pouvez visionner une excellente vidéo de la procédure réalisée par What Happens When, ci-dessous.

