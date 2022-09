Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - PlayStation a annoncé un nouveau programme de fidélité à la mi-2022, qui devrait rendre l'utilisation des consoles et des services PlayStation encore plus attrayante au fil du temps : PlayStation Stars.

Le service a été lancé en Asie, et les dates de sortie sont imminentes dans le reste du monde. Nous vous présentons ici tous les détails essentiels à son sujet.

Qu'est-ce que PlayStation Stars ?

PlayStation Stars est un nouveau programme de fidélité lancé par Sony, qui permet aux joueurs de PlayStation de s'inscrire pour gagner des récompenses en relevant des défis de différents niveaux de complexité, afin de les inciter à jouer davantage.

Le programme est distinct de PlayStation Plus, la plateforme multijoueur et en ligne de Sony. Vous n'aurez pas besoin de payer pour PlayStation Plus pour bénéficier de PlayStation Stars, ce qui est une bonne chose. Vous devrez cependant créer votre compte, car il n'y a pas d'inscription automatique pour le moment.

Pour l'instant, il n'y a pas de limitation matérielle, donc vous n'avez même pas besoin d'une PlayStation 5 ou d'une PlayStation 4 pour vous inscrire.

Quand PlayStation Stars est-il disponible ?

PlayStation Stars a déjà été lancé en Asie, y compris au Japon, le 29 septembre 2022. Si vous êtes dans cette région, consultez votre application PlayStation pour voir s'il y a une nouvelle section à explorer et à laquelle s'inscrire.

Pour les autres territoires, Sony a indiqué les dates de sortie ci-dessous :

Amérique du Nord et du Sud : 5 octobre (heure locale)

Europe, Australie et Nouvelle-Zélande : 13 octobre (heure locale)

Cela signifie que tout le monde devrait avoir accès au service dans les deux prochaines semaines, au fur et à mesure de son déploiement.

Comment rejoindre PlayStation Stars

Une fois que le programme aura été lancé dans votre région, vous devriez pouvoir vous y inscrire par le biais de l'application PlayStation, où une section sera prévue à cet effet.

Cependant, vous pourrez également le faire sur le site Web principal de PlayStation.

Comment gagner des récompenses sur PlayStation Stars ?

Stars vous proposera régulièrement des défis et des missions auxquels vous pourrez participer, dont certains seront aussi simples que de jouer à n'importe quel jeu une fois par mois. D'autres seront plus complexes et vous demanderont de résoudre des énigmes pour savoir quels jeux vous devez jouer dans quel ordre, par exemple.

Les missions accomplies vous permettront d'obtenir diverses récompenses, que vous pouvez découvrir ci-dessous.

PlayStation affirme que de nouvelles campagnes auxquelles participer seront ajoutées à Stars assez régulièrement, vous devriez donc avoir des choses à faire en permanence.

En outre, quatre niveaux de statut vous seront attribués en fonction du nombre de jeux que vous possédez et du nombre de trophées que vous avez remportés.

Quelles sont les récompenses offertes par PlayStations Stars ?

Sony a détaillé trois grands types de récompenses qui pourront être obtenues grâce à PlayStation Stars.

La première est la plus simple : des points que vous pouvez dépenser sur le PlayStation Store pour obtenir de petites réductions sur les jeux ou les DLC que vous achetez.

La deuxième option consiste à accéder à de véritables produits physiques dans le PlayStation Store, ce qui semble amusant.

Enfin, la troisième option consiste en des objets numériques à collectionner, des actifs qui n' ont (pour être clair) rien à voir avec les NFT ou la technologie blockchain. Il s'agit plutôt de petits objets numériques sympas que vous pouvez regarder et apprécier en fonction de vos franchises PlayStation préférées.

Vous pourrez les afficher dans une section de l'application PlayStation, mais ils ne sont ni échangeables, ni remboursables d'aucune manière, et ne servent qu'à votre plaisir personnel.

Comment puis-je échanger mes points PlayStation Stars contre des récompenses ?

L'accès à PlayStation Stars se fait principalement par le biais de l'application PlayStation sur votre téléphone, même si une application pour console suivra à terme.

Vous pouvez vérifier votre total de points, et l'échanger contre des récompenses, en ouvrant l'application et en suivant les étapes ci-dessous.

Dans l'application PlayStation, cliquez sur votre profil. Dans ce menu, appuyez sur PlayStation Stars Appuyez sur Catalogue de récompenses

Vous verrez alors toutes les récompenses qui vous sont offertes.

Que sont les PlayStation Stars ?

Pour finir, une petite précision : PlayStation Stars est simplement le nom du programme de fidélité. Cela signifie que vous ne gagnez pas réellement de monnaie ou de récompense appelée "Stars", à ce stade.

Espérons que cela dissipe toute confusion !

