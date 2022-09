Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lors de son événement State of Play en septembre 2022, Sony a dévoilé quelques jeux dont on ignorait l'existence, notamment Rise of the Ronin.

Ce nouveau titre majeur de Team Ninja, qui propose une aventure en monde ouvert se déroulant dans le Japon du 19e siècle, a l'air plutôt somptueux. Voici tous les détails que vous devez savoir.

Date de sortie de Rise of the Ronin

Rise of the Ronin n'est pas encore pour demain. Sa première bande-annonce a beau être très soignée et contenir de nombreux aperçus de gameplay, le jeu ne sortira pas avant 2024, selon Team Ninja.

Cela signifie qu'il reste encore beaucoup de temps pour le peaufiner et que nous n'obtiendrons peut-être pas beaucoup plus d'informations à son sujet avant un certain temps, le temps que les développeurs poursuivent leur travail.

Les plateformes de Rise of the Ronin

Rise of the Ronin a été annoncé comme une exclusivité pour la PlayStation 5, ce qui signifie que vous ne pourrez pas en profiter sur les consoles Xbox - à moins que cet accord ne s'avère ne couvrir qu'une certaine période.

Cela laisse également une certaine marge de manœuvre pour une version PC, mais nous imaginons qu'il faudra un certain temps avant que cela ne soit clarifié, puisque nous sommes encore loin de la fenêtre de sortie que Team Ninja a nommée.

Bande-annonce de Rise of the Ronin

Il n'y a eu qu'une seule bande-annonce pour Rise of the Ronin jusqu'à présent, mais elle est plus détaillée que ce à quoi on pourrait s'attendre pour un jeu qui ne sortira pas avant deux ans.

Il s'agit d'un mélange d'images de l'ingénierie et de scènes coupées, mais il nous donne un aperçu assez solide du monde que nous allons explorer et de la chronologie dans laquelle nous allons être plongés.

L'histoire de Rise of the Ronin

Le jeu se déroule au crépuscule de l'ère Edo au Japon, au 19e siècle. Cette période, appelée Bakumatsu, est marquée par des épidémies, une guerre civile et l'arrivée d'intérêts étrangers, comme le montre l'ambassade américaine aperçue dans le trailer.

Nous incarnerons le Ronin du titre du jeu, sans aucune loyauté contraignante pour vous laisser libre de faire des choix au fur et à mesure que vous évoluez dans le monde.

Team Ninja affirme que l'histoire sera profonde et sombre, présentant "la révolution la plus critique de l'histoire du Japon, y compris les chapitres les plus sombres et les plus laids que beaucoup fuient", ce qui pourrait être assez pénible étant donné les détails historiques sur les représailles exercées à cette époque.

Nous aurons apparemment l'occasion de prendre de nombreuses décisions qui auront un impact matériel sur le déroulement de l'histoire, et nous sommes impatients d'en savoir plus sur les éléments de RPG en jeu.

Gameplay de Rise of the Ronin

En tant que jeu de l'équipe Ninja, Rise of the Ronin comportera, sans surprise, de nombreux combats, et il semble qu'ils seront percutants et mortels au vu des brefs moments montrés dans le trailer de révélation.

Le jeu comprendra des combats au katana ainsi que d'autres formes de lames, mais aussi des armes à feu adaptées à l'époque, comme le montre le meurtre à la baïonnette que l'on peut voir dans le trailer.

Cela pourrait donner un système de combat intéressant dans lequel vous pourrez passer d'un armement classique à un armement plus moderne, mais en l'absence d'images de gameplay complet, nous devrons attendre pour avoir une idée plus précise de la façon dont cela fonctionne.

Rise of the Ronin sera également un monde ouvert, avec des chevaux que l'on pourra monter entre les différents lieux, et nous sommes impatients de voir l'étendue de ce monde. La comparaison évidente (et probablement injuste) sera avec Ghost of Tsushima, qui a si bien réussi à Sony et Sucker Punch. L'univers insulaire tentaculaire de ce jeu était d'une grande beauté, alors on imagine que Team Ninja espère au moins l'égaler.

