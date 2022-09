Un dirigeant de PlayStation confirme que le PS Plus n'aura pas droit aux sorties du jour.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'approche de Sony sur le marché des abonnements de jeu a été assez lente, il est raisonnable de le dire, prenant un long moment pour réorganiser son offre PlayStation Plus afin de concurrencer Xbox Game Pass.

Maintenant que son système PS Plus nouvellement réorganisé est disponible, il est intéressant d'entendre PlayStation répéter qu'il continuera à faire les choses un peu différemment de Xbox.

La principale pomme de discorde concerne les sorties majeures, qui, sur Xbox Game Pass, sont proposées gratuitement le premier jour, une situation que PlayStation ne veut pas reproduire.

Lors d'une récente conférence, le responsable des initiatives des développeurs indépendants chez PlayStation, Shuhei Yoshida, a évoqué le refus de Sony d'ajouter les sorties majeures sans frais supplémentaires le jour de leur sortie.

Il l'a dit assez simplement: " Nous croyons en la sortie premium d'un titre lors de son lancement et après six mois, trois mois ou trois ans, lorsque les ventes du jeu ont baissé, l'inclusion dans ce service, PS Plus Extra, peut aider à présenter ces jeux à un nouveau public, plus large. "

C'est également un point intéressant : si le Xbox Game Pass met en lumière, à juste titre, certaines sorties qui n'auraient pas été acclamées autrement, il est également vrai que chaque mois, des jeux sortent sur le service sans trop de vagues, ce que Sony voudrait éviter.

Les jeux de petite taille pourraient tout de même arriver de temps en temps en avance, après tout, Stray a connu un succès retentissant plus tôt cette année. Cependant, il ne semble pas que des jeux comme God of War Ragnarok ou Spider-Man 2 suivront ses traces.

