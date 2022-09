Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony a l'habitude de remodeler ses consoles tout au long de leur durée de vie respective et la PlayStation 5 ne devrait pas faire exception.

En fait, une rumeur suggère qu'un nouveau modèle pourrait arriver dès l'été prochain, avec une "révision" prévue pour le "milieu de l'année fiscale 2023".

Des sources auraient révélé que le nouveau modèle arborera un nouveau châssis et que le lecteur de disque pourrait être remplacé par une alternative externe, connectée via un port USB-C supplémentaire à l'arrière de la machine.

Il n'y aura pas d'augmentation des performances, cependant, les sources informant également Insider Gaming que la nouvelle PS5 disposera du même matériel interne.

Essentiellement, il semble que le nouveau modèle sera un remplacement de la PS5 Digital Edition, mais vendu avec un disque supplémentaire. Il pourrait cependant être plus fin et plus léger, suggère le site.

La décision pourrait également avoir été prise par PlayStation afin de produire plus d'unités plus rapidement, pour éliminer les problèmes de stock qui ont affecté la PS5 depuis son lancement.

Insider Gaming affirme que Sony cherchera à fabriquer 18,5 millions d'unités de la nouvelle machine l'année prochaine. Ce chiffre s'ajoutera aux 12 millions de consoles à châssis A-C que Sony s'est engagé à fabriquer dans les mois à venir.

Écrit par Rik Henderson.