(Pocket-lint) - Lors de sa dernière présentation en ligne State of Play, PlayStation a présenté une nouvelle bande-annonce de la suite très attendue de God of War. Une autre surprise était également au rendez-vous : une édition limitée de la manette sans fil DualSense God of War : Ragnarök.

Contrairement à la manette professionnelle DualSense Edge qui a également été dévoilée récemment, la version God of War est un gamepad PS5 standard. Cependant, elle est thématisée, avec un design bicolore (blanc et bleu) et agrémentée des insignes de l'ours et du loup, qui représentent Kratos et son fils, Atreus.

Les détails du prix ne sont pas encore connus, mais les précommandes débuteront le 27 septembre 2022 pour une sortie prévue le 9 novembre.

C'est également la date de sortie du jeu sur PlayStation 5 et PS4. La dernière bande-annonce du jeu montre certains des points de l'histoire et de nombreux lieux extrêmement impressionnants.

Atreus est plus adulte dans God of War : Ragnarök et semble avoir un rôle beaucoup plus important à jouer dans son destin et celui de son père.

La bande-annonce a été réalisée à partir d'images de la PS5, qui ont l'air bonnes et nous sommes impatients de voir plus de gameplay dans un avenir proche.

Si vous souhaitez découvrir l'intégralité du récent discours sur l'état du jeu, consultez notre article à ce sujet. De nombreux autres jeux ont été présentés, y compris quelques jeux PSVR2.

