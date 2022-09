Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La guerre des mots concernant l'acquisition d'Activision par Microsoft ne montre aucun signe d'apaisement, Jim Ryan de PlayStation étant le dernier à faire une déclaration publique concernant le processus en cours.

Cette déclaration fait suite à une lettre ouverte publiée par Phil Spencer de Xbox au tout début du mois de septembre, dans laquelle il réaffirmait que Xbox s'engageait à garder la méga-franchise Call of Duty sur PlayStation à l'avenir.

-

Jim Ryan s'est clairement senti obligé de prendre la parole pour préciser que cet engagement n'était pas éternel, ce que les déclarations de Xbox ont jusqu'à présent laissé ambigu en évoquant "plusieurs années supplémentaires".

Au contraire, l'offre que Xbox a récemment faite permettrait de conserver COD sur PlayStation pendant au moins trois ans après la fin de la période contractuelle actuelle, mais ne garantit rien de plus.

Ses commentaires complets, fournis à Gamesindustry.biz, sont les suivants :

"Je n'avais pas l'intention de commenter ce que j'ai compris comme étant une discussion commerciale privée, mais je ressens le besoin de remettre les pendules à l'heure parce que Phil Spencer a amené cela dans le forum public".

"Microsoft a seulement proposé que Call of Duty reste sur PlayStation pendant trois ans après la fin de l'accord actuel entre Activision et Sony. Après presque 20 ans de Call of Duty sur PlayStation, leur proposition était inadéquate à plusieurs niveaux et ne tenait pas compte de l'impact sur nos joueurs. Nous voulons garantir que les joueurs PlayStation continuent à bénéficier de la meilleure qualité de Call of Duty, et la proposition de Microsoft va à l'encontre de ce principe".

Au cas où ce ne serait pas déjà clair, les choses se réchauffent dans le processus réglementaire autour de l'achat d'Activision, et tant Microsoft que Sony ressentent clairement la chaleur. La fréquence des déclarations publiques ne fait qu'augmenter, entre autres.

Dans le cas présent, Ryan pourrait bien corriger le tir en se basant sur le fait que Xbox a utilisé son offre pour obtenir des relations publiques gratuites et pour mener les régulateurs sur la voie qu'il souhaite. Cependant, PlayStation a également sa peau dans le jeu, sa réponse est donc tout aussi soigneusement composée pour s'assurer que les régulateurs et le public y prêtent attention.

Meilleurs jeux PS4 2022 : Tous les titres PlayStation 4 auxquels tous les joueurs devraient jouer. Par Max Freeman-Mills · 30 Juin 2022 · Nous avons dressé une liste de jeux qui valent la peine d'être ajoutés à votre bibliothèque, avec de nombreuses bonnes affaires à la clé.

On peut imaginer qu'il ne sera pas possible de garantir à perpétuité la disponibilité de la COD sur PlayStation, aussi la question de savoir où se trouve le juste milieu sera intéressante à résoudre pour toutes les parties.

Écrit par Max Freeman-Mills.