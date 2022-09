Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony propose fréquemment des mises à jour logicielles pour la PlayStation 5. Certaines apportent des changements majeurs à l'expérience utilisateur ou aux fonctionnalités de la console, tandis que d'autres règlent de petits détails qui n'ont pas vraiment d'importance pour les utilisateurs.

Cependant, il est important de les installer afin de disposer de la dernière version du logiciel, la plus efficace et la plus riche en fonctionnalités, et de nombreux jeux ne vous laisseront pas jouer en ligne tant que vous n'aurez pas effectué la mise à jour.

Voici comment procéder : un guide pour mettre à jour le logiciel de votre PS5.

Vous saurez toujours quand un nouveau logiciel est disponible pour votre PS5, car vous recevrez une notification à ce sujet lorsque vous allumerez votre console, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Il se peut que le logiciel soit déjà téléchargé ou que vous deviez attendre qu'il soit terminé.

Lorsqu'il est indiqué "Prêt à installer", cliquer sur "X" sur cette notification est le moyen le plus rapide de commencer - vous serez invité à installer le nouveau logiciel.

La console vous préviendra qu'elle devra redémarrer après l'installation du logiciel et vous demandera de ne pas l'éteindre pendant ce processus.

Le logiciel s'installe ensuite, et même les mises à jour les plus importantes effectuées depuis la sortie de la PS5 n'ont jamais pris que quelques minutes pour s'installer, étant donné sa rapidité de stockage.

Après son redémarrage, la console terminera le processus d'installation.

Une fois l'installation terminée, vous reviendrez à votre écran d'accueil et, lorsque vous rallumerez votre manette, vous serez prêt à explorer le nouveau logiciel de la console ou à continuer à jouer.

Si vous ne voyez pas de notification mais que vous attendez une mise à jour logicielle prochainement, vous pouvez également vérifier manuellement la présence d'une mise à jour.

Pour ce faire, suivez ces instructions dans le menu de la console :

Paramètres > Système > Logiciel système > Informations sur la console.

Vous pouvez y voir la version du logiciel que vous exécutez, et si elle indique "Up to date", vous pouvez être tranquille en sachant que vous avez la dernière version. Sinon, vous aurez la possibilité de télécharger la mise à jour la plus récente.

De temps à autre, Sony lance une version bêta de son logiciel PS5, permettant à un groupe limité de joueurs de tester les nouvelles fonctionnalités avant qu'elles ne soient disponibles pour tous.

Cela peut sembler assez exclusif, mais vous pouvez très facilement vous inscrire sur la liste de ces mises à jour, sans aucune garantie d'être sélectionné à chaque fois.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page d'inscription ici - www.playstation.com/en-gb/ps5/ps5-beta-program-sign-up/. Vous devrez vous connecter à votre compte PlayStation pour terminer le processus.

