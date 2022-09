La PS5 se met au camouflage avec les nouveaux accessoires de la collection camouflage

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony a annoncé un trio d'accessoires PlayStation 5 dans un thème de camouflage gris, y compris des plaques latérales pour la console elle-même.

La collection comprend également la première manette DualSense qui n'est pas d'une couleur simple et plate. Le casque Pulse 3D est également disponible en version camouflage.

D'après le PlayStation Blog, le motif a été réimaginé par l'équipe de conception pour une "sensation plus fraîche et plus contemporaine". Les formes de la PlayStation ont été incorporées à l'esthétique. Cela nous rappelle les versions camouflées de la manette DualShock 4, sorties à peu près à la moitié de l'âge d'or de la PS4. Nous espérons que Sony la déclinera dans d'autres coloris.

Les housses latérales de console seront disponibles pour la PS5 standard et l'édition numérique.

Les précommandes pour la collection camouflage grise débuteront le 15 septembre. La manette DualSense et les housses de console seront expédiées dans le monde entier à partir du 14 octobre. L'édition spéciale du casque Pulse 3D suivra en décembre.

L'accès anticipé sera également disponible pour les clients aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. Vous devez consulter la boutique en ligne de PlayStation pour obtenir plus de détails à l'approche du moment.

Cette nouvelle intervient après que Sony a annoncé une hausse du prix de ses consoles PlayStation 5 dans toutes les régions, à l'exception des États-Unis.

Écrit par Rik Henderson.