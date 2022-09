Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lors de l'Opening Night Live de la Gamescom 2022, Sony a profité de l'occasion pour annoncer un nouvel accessoire très intéressant pour ses joueurs les plus enthousiastes : le DualSense Edge.

La manette DualSense Edge est une version surpuissante de la manette DualSense, déjà très impressionnante, avec des boutons supplémentaires, des pièces interchangeables et bien plus encore. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle manette.

Commençons par la mauvaise nouvelle : nous ne savons pas encore quand la DualSense Edge sortira, ni quel sera son prix. Sony a dévoilé la manette mais n'a précisé aucun de ces deux éléments majeurs.

Sur la base de notre expérience approfondie des manettes tierces, nous pouvons toutefois faire quelques estimations. Étant donné que le DualSense standard est vendu au prix de 59,99 £ ou 69,00 $, nous nous attendons à une augmentation décente pour les fonctionnalités offertes par le Edge, alors ne soyez pas surpris s'il est vendu aux alentours de 150 £ ou 160 $ (même cela peut être un vœu pieux).

Si c'était son point de prix, il serait en dessous de beaucoup d'options de tiers comme Scuf ou AimControllers, donc nous pensons que ce serait intelligent, mais il n'y a aucune garantie que ce sera l'approche.

En ce qui concerne la date de sortie, nous ne sommes pas équipés pour estimer quand la manette arrivera, mais si elle était prévue pour 2022, nous pensons que PlayStation l'aurait dit, alors préparez-vous à un lancement en 2023.

Si vous regardez la DualSense Edge de face, elle ne semble pas vraiment différente d'une DualSense normale, bien qu'elle ait un pavé tactile noir au lieu d'un blanc comme le modèle normal.

Il est clair que cette manette sera très similaire dans la main, ce qui est une bonne chose étant donné l'excellente ergonomie de la DualSense standard.

Il y a deux indices d'une différence majeure, cependant, quand on regarde sous chaque manette, où l'on peut voir une petite bascule. Il s'agit d'un niveau qui vous permet de retirer entièrement chaque unité de manette de la manette, ce qui constitue un changement énorme en matière de réparabilité.

Étant donné que le DualSense (et la plupart des manettes modernes) a souffert de la dérive des sticks, cela signifie que vous pourrez acheter une unité de stick de rechange auprès de PlayStation pour la remplacer, sans avoir besoin d'un expert pour démonter votre manette.

C'est une bonne chose pour la longévité, mais lorsqu'il s'agit de jouer, les changements les plus importants se trouvent au dos de la manette.

Tout d'abord, et c'est le plus évident, il y a deux boutons supplémentaires à l'arrière, par défaut en forme de petites palettes en losange, bien que vous puissiez les échanger contre des versions en forme de levier si vous préférez. Ils seront remappables, comme tous les boutons de la manette, et vous permettront d'obtenir un meilleur schéma de contrôle pour les jeux où vous souhaitez un accès rapide à certains boutons.

Vous pouvez également passer d'un profil de bouton à l'autre à la volée, ce qui vous permet de définir facilement différents modes pour différents jeux.

Ce qui est encore plus impressionnant (après avoir testé d'autres manettes), ce sont ces petits interrupteurs qui permettent de modifier la distance de déplacement des gâchettes du pad - avoir des butées variables pour faciliter le tir, tout en étant capable d'utiliser le retour haptique et la tension de la gâchette du DualSense, est une excellente combinaison que peu d'offres tierces ont réussi à obtenir.

Le DualSense Edge sera livré avec un câble USB-C tressé qui peut se verrouiller dans le contrôleur pour éviter les déconnexions accidentelles, ce qui est génial pour le jeu compétitif dans les scénarios en direct. Elle disposera également de trois jeux de toppers pour les pouces pour ceux qui aiment avoir des prises différentes sur leurs sticks.

Le plus grand concurrent du DualSense Edge sur le marché actuel est le Scuf Reflex, que nous avons déjà testé et examiné en détail.

Il s'agit également d'une option de qualité professionnelle, et bien que nous n'ayons pas encore testé le Edge, il existe quelques différences à résumer du point de vue de la conception.

Tout d'abord, Scuf vous permet de personnaliser énormément l'apparence de votre manette, comme vous pouvez le voir sur notre version colorée. Pour l'instant, Sony n'a pas dit qu'il allait proposer quelque chose de ce genre.

Une autre différence est que la manette de Scuf possède quatre boutons arrière, au lieu de deux, que vous pouvez remodifier. Cependant, vous ne pouvez pas remodifier tous les boutons de la manette, mais uniquement les boutons arrière.

Scuf propose des gâchettes cliquables à course nulle pour la Reflex, mais elles sont un supplément et vous ne pouvez pas avoir à la fois des gâchettes normales et des gâchettes cliquables pour basculer entre les deux, ce qui fait qu'il faut choisir une seule fois entre les deux. C'est un énorme avantage pour le DualSense Edge, dans nos livres.

Nous serons en mesure de vous dire si le Edge est le meilleur dans l'ensemble une fois que nous l'aurons testé, mais pour l'instant, c'est un aperçu des principales différences entre les manettes.

Écrit par Max Freeman-Mills.