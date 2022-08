La nouvelle PS5, plus légère, serait mise en vente en Australie.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Une nouvelle version de la PlayStation 5 aurait fait son apparition dans les magasins australiens.

La PS5 CF-1200A devait arriver chez les détaillants japonais à la mi-septembre, mais il semblerait qu'elle ait été expédiée en premier aux détaillants australiens.

On dit qu'elle est plus légère, la nouvelle console à disque pesant 300 g de moins que son équivalent de 2021. Et si l'on considère que l'édition de lancement était encore plus lourde, la nouvelle PlayStation pèse 600 g de moins qu'au premier jour.

Une nouvelle version de la PS5 Digital Edition (CFI-1202B) a également été repérée dans les rayons. Ce modèle est également plus léger que la version précédente, soit une réduction de 200 g du poids total.

Il n'y a pas d'autres différences évidentes, cependant. Sony est connu pour avoir changé des pièces afin d'augmenter la production et d'éliminer les ruptures de stock qui ont affecté la console depuis son lancement. Le modèle précédent comportait notamment un nouveau dissipateur thermique. On ne sait pas encore quelles pièces ont été échangées cette fois-ci.

En réduisant le poids, le fabricant peut également réduire ses frais d'expédition, bien que les économies réalisées ne soient pas répercutées sur les clients.

Sony a récemment augmenté le prix de la PlayStation 5 et de la PS5 Digital Edition dans toutes les régions, à l'exception des États-Unis. Au Royaume-Uni, par exemple, une PS5 standard ne coûte pas 30 £ de plus, mais 479,99 £.

Écrit par Rik Henderson.