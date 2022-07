Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Bungie est désormais officiellement détenu par PlayStation, mais cela ne l'empêche pas de poursuivre son travail stellaire en publiant régulièrement des mises à jour mineures et majeures pour Destiny 2.

Il continue également à organiser ses propres événements annuels de présentation, le prochain étant annoncé pour le mardi 23 août 2022.

Le studio promet de détailler " ce qui va suivre " pour Destiny et nous sommes sûrs que, comme nous, vous êtes impatients de le découvrir.

Voici comment suivre le déroulement de l'événement.

Spécifications PS5, date de sortie, prix et plus: toutes les dernières nouveautés sur la PlayStation 5 Par Rik Henderson · 17 Septembre 2020 Le prix de la PlayStation 5, la date de sortie et même les détails de la précommande sont maintenant connus. Continuez à lire pour le découvrir.

Le Destiny 2 Showcase sera diffusé le 23 août 2022, mais nous ne connaissons pas encore l'heure de début.

Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus d'informations.

Nous espérons pouvoir accueillir le Destiny 2 Showcase de Bungie ici même, sur Pocket-lint, plus près du moment.

Alternativement, il était également disponible sur la chaîne YouTube officielle de Destiny 2 et sur Twitter l'année dernière. Nous espérons qu'il en sera de même cette fois-ci.

Soyez témoin de ce qui vous attend.



23 août 2022 pic.twitter.com/wlrBjRgdIz- Destiny 2 UK (@DestinyGameUK) 21 juillet 2022

Pour l'instant, nous n'avons que la bande-annonce de l'événement, qui a été publiée sur le compte Twitter officiel de Destiny 2 (voir ci-dessus).

Intitulée No Escape, elle met en avant des moments clés de la saga Lumière et Ténèbres, mais avec peu de contexte.

Quant à l'événement lui-même, nous pouvons tirer quelques indices du Showcase de l'année dernière (que vous pouvez également revoir ci-dessous). Le pré-show a duré un peu plus d'une heure et a réuni des membres de la communauté Destiny, leurs œuvres d'art et de nombreuses discussions sur Destiny (naturellement). Il y a également eu une discussion au coin du feu avec le directeur exécutif de la création de l'univers Destiny, Luke Smith, et le directeur de la vision, Jason Jones.

La partie principale de l'événement a été les 30 dernières minutes, au cours desquelles Bungie a dévoilé The Witch Queen et d'autres add-ons et événements à venir. Il est fort possible que nous ayons droit à la même chose cette fois-ci.

Écrit par Rik Henderson.