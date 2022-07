Sony lance le programme de fidélité PlayStation Stars

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony a annoncé une nouvelle initiative surprise appelée PlayStation Stars, un système de récompense gratuit pour les joueurs qui, selon le constructeur, sera lancé plus tard cette année.

Le programme d'adhésion permettra aux joueurs d'obtenir des récompenses en participant à des campagnes et des événements, en jouant régulièrement et en gagnant des trophées.

Ces récompenses pourront être des points pour des achats sur le PlayStation Store, des objets numériques à collectionner (qui ne sont pas des NFT ni liés d'une quelconque manière à une Blockchain, cela a été confirmé), et plus encore.

Si le fait de s'enregistrer et de jouer à au moins un jeu par mois vous permettra de rester actif, Sony a fourni l'exemple du fait d'être le premier joueur à obtenir un trophée de platine dans une région donnée sur un jeu comme pouvant donner lieu à une récompense unique.

L'idée est prometteuse et rappelle le système de points d'or de Nintendo, attribués en achetant des jeux et en y jouant, même si les PlayStation Stars sont plus complexes.

Pour ceux qui jouent beaucoup, il s'agira probablement d'un bonus bienvenu, tandis que ceux qui ne sont pas aussi engagés pourraient y voir une incitation à continuer à jouer de temps en temps.

Nous n'avons pas encore de date de lancement ferme pour PlayStation Stars, mais comme le lancement est prévu pour la fin de l'année selon le billet de blog qui l'annonce, on peut imaginer que nous en saurons plus dans les prochains mois.

Écrit par Max Freeman-Mills.