(Pocket-lint) - Western Digital a annoncé une version sous licence officielle de son SSD NVMe WD_Black SN850 pour les consoles PlayStation 5.

La carte SSD est livrée avec un dissipateur thermique intégré et peut facilement se glisser dans le port d'extension M.2 situé sous le couvercle de la lame de la PS5. Nous avons un guide pratique sur la façon de le faire ici.

Il est disponible en deux tailles, 1 To et 2 To, et peut donc stocker jusqu'à 50 jeux PS5 supplémentaires. Grâce à la technologie PCI Gen4, les deux tailles peuvent atteindre des vitesses de lecture de 7 000 Mo/s.

Bien que la carte fasse partie de la série SN850 de la marque, la licence officielle signifie qu'elle a été testée et approuvée pour une utilisation dans la PlayStation 5.

"Nous sommes ravis de ce nouveau voyage avec Sony Interactive Entertainment et de l'opportunité de proposer le disque sous licence officielle aux joueurs de la PS5", a déclaré Susan Park, vice-présidente des solutions grand public de Western Digital.

" La marque WD_Black de Western Digital a été créée pour apporter des produits de haute performance aux joueurs du monde entier. Combiné à ce partenariat innovant, nous visons à approfondir notre engagement actuel à développer des solutions de stockage qui améliorent l'expérience de jeu pour tous les joueurs. "

Le WD_Black SN850 NVMe SSD pour PS5 est disponible dès maintenant sur la boutique en ligne de Western Digital et sera disponible dans les autres magasins à partir de la mi-août 2022. La version 1 To est vendue au prix de 179,99 €, et l'édition 2 To au prix de 289,99 €.

Le WD_Black SN850 standard avec dissipateur thermique est également compatible avec PS5 et disponible dès maintenant.

Écrit par Rik Henderson.