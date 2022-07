Sony ajoute l'option ALLM à la dernière mise à jour du logiciel de la PS5.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony a publié une mise à jour logicielle pour la PlayStation 5 qui, parmi quelques ajustements mineurs du système, ajoute la possibilité d'activer ou de désactiver le mode de faible latence automatique.

Si vous disposez d'un téléviseur compatible avec le mode ALLM, l'activation de cette option signifie que la PS5 et le téléviseur l'activeront automatiquement lorsque vous jouerez à un jeu compatible. Si vous la désactivez, ils ne le feront pas.

Le mode de faible latence automatique est une technologie qui permet à un téléviseur de reconnaître quand un jeu est en cours et de définir le mode d'image approprié. Cela permet souvent de désactiver le traitement des images animées et d'autres technologies TV afin de réduire la latence pour les jeux.

Le seul cas où ALLM s'active lorsqu'il est éteint est si vous utilisez également le taux de rafraîchissement variable et que le jeu le prend en charge.

Le VRR est présent sur de nombreux téléviseurs et permet au téléviseur d'ajuster la fréquence d'images en temps réel, en fonction de la sortie du jeu. Cela garantit une expérience visible plus fluide. Il a été ajouté à la PS5 lors d'une précédente mise à jour logicielle.

Vous pouvez en savoir plus sur ALLM et VRR ici.

De nos jours, de nombreux téléviseurs OLED et LED modernes prennent en charge ALLM et VRR. Un certain nombre d'entre eux, sortis en 2022, disposent même de leurs propres systèmes de menu de mode de jeu pour affiner la sortie.

Écrit par Rik Henderson.