Sony travaille à rendre les anciens accessoires compatibles avec la PS5

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony a déposé un brevet qui suggère qu'il cherche à rendre les accessoires anciens et légués compatibles avec la PlayStation 5.

Le brevet intitulé "systèmes et méthodes de conversion d'un code hérité en un code mis à jour" semble détailler les méthodes d'émulation logicielle permettant aux contrôleurs Dualshock et Move, ainsi qu'à plusieurs autres accessoires PS3, d'être reconnus et utilisés par la PS5. Même une console portable - une PSP ou une PS Vita - semble être incluse.

La dernière version du brevet a été déposée par l'équipe PlayStation le 30 juin 2022, mais il convient de noter qu'il avait été déposé à l'origine en janvier 2021. Et de nombreux brevets n'aboutissent jamais à grand-chose.

Il convient également de noter que la plupart des appareils présentés dans le diagramme du brevet ont été abandonnés depuis longtemps et ne sont plus disponibles à la vente. Vous pourrez peut-être les trouver sur eBay ou un autre site de revente, mais même dans ce cas, quelques-uns pourraient s'avérer insaisissables.

Cependant, comme le PlayStation Plus propose désormais des jeux PS3 et d'autres jeux classiques via son niveau Premium, il y a de bonnes raisons de penser que certains pourraient vouloir les contrôler en utilisant le matériel original qu'ils ont peut-être déjà.

Vous pouvez en savoir plus sur les nouveaux niveaux de PlayStation Plus et les jeux qui y sont inclus dans notre guide pratique ici.

Écrit par Rik Henderson.