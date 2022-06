La moitié des jeux classiques PS1 de PS Plus sont des versions PAL 50Hz au Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les nouveaux niveaux de PlayStation Plus ont été lancés au Royaume-Uni et les fans de jeux rétro pourraient être consternés d'apprendre que plus de la moitié des jeux PSOne classiques disponibles pour les abonnés PS Plus Premium sont présentés dans leur version PAL 50Hz.

Toutefois, Sony a confirmé qu'il proposera à l'avenir des " options NTSC " pour la majorité d'entre eux.

Le problème des jeux en version PAL 50Hz est qu'ils tournent traditionnellement plus lentement que leurs équivalents NTSC 60Hz. De plus, les téléviseurs à écran plat modernes ne sont pas conçus pour exploiter efficacement les titres en 50 Hz.

Ce n'était pas un problème dans le cas des téléviseurs CRT britanniques, qui étaient PAL par nature. Mais les téléviseurs modernes fonctionnent mieux à 30 Hz, 60 Hz ou 120 Hz, de sorte que les versions PAL des jeux peuvent sauter des images, bégayer et être généralement peu performantes.

La possibilité de jouer à ces jeux en 60 Hz natif améliorera donc grandement la situation.

VGC rapporte que Ape Escape, Everybody's Golf, Jumping Flash, Kurushi, Syphon Filter, Wild Arms et Worms World Party fonctionnent tous en 50Hz actuellement, avec seulement six jeux déjà proposés en 60Hz.

Les jeux classiques ne sont disponibles qu'au niveau le plus élevé du nouveau PS Plus, les abonnés Premium ayant accès aux jeux PS1, PS2, PS3 et PSP ainsi qu'à une collection de plus de 400 jeux PS4 et PS5.

La Toyota bZ4X passée en revue, le Summer Games Fest et l'avenir de l'IA dans les maisons de retraite - Pocket-lint podcast ep. 158 Par Rik Henderson · 23 Juin 2022

Vous pouvez consulter la liste complète des jeux ici.

Écrit par Rik Henderson.