Ce bricolage de la PS5 Slim est absolument génial

(Pocket-lint) - Si vous avez déjà regardé votre PlayStation 5 et pensé que l'idéal serait qu'elle soit un peu plus petite, vous n'êtes pas le seul.

La console de Sony, qu'il s'agisse de l'édition complète sur disque ou de la version numérique un peu plus fine, est un mastodonte absolu qui a désespérément besoin de la version "Slim" que les PlayStation précédentes ont fini par recevoir.

Le YouTubeur DIY Perks s'est emparé de cette idée et l'a exploitée, sous la forme de son dernier build PS5, que vous pouvez regarder ci-dessous.

Après avoir fabriqué de nouvelles housses pour la PS5 et avoir entièrement redessiné son look, il a cette fois-ci créé une PS5 effroyablement mince qui s'appuie sur une alimentation externe et un ingénieux système de refroidissement par eau pour réduire son encombrement au minimum.

L'aspect et la sensation de la console sont, bien sûr, complètement étrangers au design de Sony, mais l'élément clé qu'elle démontre est que le cœur de la PS5 n'est pas si gros que ça.

Ce sont les systèmes d'alimentation et de refroidissement qui la rendent si volumineuse(un peu comme la Xbox Série X), donc si vous pouvez les réduire sans perdre leur efficacité, vous pouvez aller aux courses.

Il est toutefois peu probable que ce projet serve de modèle à Sony pour réduire la taille de sa console à ce stade. Le refroidissement par eau a sa place dans l'industrie et chez les passionnés, mais il n'a jamais été implémenté avec succès dans une console grand public, et ce pour une bonne raison : les complications qu'il peut entraîner.

Comme vous le verrez plus tard dans la construction, déplacer les composants en dehors de l'unité de comptoir vous permet effectivement de la rendre plus petite, mais vous aurez toujours des composants encombrants à cacher dans un meuble AV ou derrière votre support TV.

Il s'agit néanmoins d'un projet vraiment amusant et extrêmement intéressant à regarder se dérouler, et nous vous recommandons vivement de regarder la vidéo et la chaîne de DIY Perks.

