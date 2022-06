Sony pourrait travailler sur une manette pro PS5

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony a mis du temps à offrir aux joueurs plus de choix que la manette DualSense par défaut de sa PlayStation 5, et les manettes tierces commencent seulement à arriver sur le marché.

Il y a toujours une demande pour des manettes de style professionnel plus intensives, comme la Reflex de Scuf, qui ajoute des boutons supplémentaires pour un contrôle plus instantané, et il semble que Sony y ait prêté attention.

Alors que pour la PS4, elle a sorti un périphérique permettant d'ajouter des palettes à une manette normale, cette fois-ci, elle travaillerait sur sa propre manette de style professionnel. L'information provient de Tom Henderson, un spécialiste de l'industrie.

Il rapporte que Sony pourrait dévoiler la nouvelle manette à la fin du mois de juin de cette année, et qu'elle sera dotée de palettes ainsi que de composants amovibles pour faciliter les réparations, y compris la possibilité de retirer l'ensemble du composant de la manette en cas de dérive de celle-ci.

Des butées de gâchette et des sections de prise en main optionnelles vous permettront de personnaliser encore plus la sensation d'utilisation, même si nous serions surpris de pouvoir égaler la personnalisation des motifs et des couleurs proposée par des entreprises comme Scuf.

Les manettes de Scuf sont très chères, et Sony pourrait donc prendre une longueur d'avance s'il parvient à proposer une option de première main qui ne soit pas trop onéreuse.

Écrit par Max Freeman-Mills.