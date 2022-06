Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Naughty Dog a mis fin à plus d'un an de rumeurs en confirmant qu'il allait sortir un remake du premier jeu de la série The Last of Us, désormais appelé The Last of Us Part 1.

Nous n'avons eu droit qu'à une seule vraie bande-annonce du jeu, mais elle était accompagnée de nombreux détails et discussions, alors nous avons rassemblé pour vous tous les faits essentiels à son sujet.

Nous avons eu un premier aperçu du remake de The Last of Us dans le cadre du Summer Games Fest en juin 2022, que vous pouvez regarder ci-dessous.

Il se termine par une confirmation pratique de la date de sortie du jeu sur PS5 : le 2 septembre 2022, bien plus tôt que ce que nous aurions pu deviner.

Il est intéressant de noter que The Last of Us Part 1 n'est pas prévu pour la PS4, malgré la qualité de la deuxième partie sur cette ancienne console. Il est clair que Naughty Dog a orienté le jeu vers du matériel plus puissant tout au long de son développement.

Cela signifie que pour l'instant, il ne sera disponible que sur la PlayStation 5 si vous êtes un joueur sur console. Neil Druckmann a confirmé que le jeu sortirait sur PC peu après le lancement de la version PS5.

The Last of Us Part 1 suit Joel Miller, un père en deuil qui se fraye un chemin dans les restes de la société après son effondrement. Le monde est envahi par une maladie dangereuse transmise par l'air qui transforme les gens en zombies sans cervelle ou pire, faisant des villes des endroits dangereux.

Il est contacté par une organisation appelée les Lucioles, qui espère toujours qu'un remède puisse être trouvé, et on lui demande d'escorter une jeune fille, Ellie, à travers le pays. Elle semble être immunisée contre la maladie et ils doivent l'étudier pour avoir un espoir de trouver un vaccin.

Les joueurs prennent le contrôle de Joel pendant la majeure partie du jeu alors qu'il essaie de trouver son chemin à travers les villes et les campagnes sur le chemin des Lucioles, assailli parfois par des hordes d'infectés en furie et des humains malveillants qui cherchent à exploiter le chaos du nouveau monde pour leur propre bénéfice.

C'est une histoire poignante et l'une des plus expressives de tous les jeux vidéo, pleine de doutes moraux et de nuances de gris, qui mène merveilleusement bien à la suite magistrale, The Last of Us Part 2.

Les comparaisons entre les scènes montrées dans la première bande-annonce de The Last of Us Part 1 et celles de la version Remastered du jeu sortie sur PS4 prouvent que Naughty Dog semble pécher par excès de fidélité avec ce remake.

Certains moments sont absolument identiques dans leur cadrage et leur livraison, la seule différence étant une nette amélioration de la fidélité visuelle et de l'animation faciale.

Neil Druckmann a déclaré que les développeurs ont pu utiliser les données de capture de mouvement originales pour se rapprocher des performances réelles qu'ils ont capturées, et vous pouvez déjà voir ce bénéfice dans les extraits présentés.

Les différences les plus notables se situent au niveau du gameplay, où la fluidité et la qualité de l'animation devraient ressembler davantage à celles de The Last of Us Part 2, avec une synchronisation des mouvements beaucoup plus fluide.

Cela signifie également que l'IA des ennemis sera, nous l'espérons, beaucoup plus sophistiquée, et pourrait donner lieu à des combats plus émergents.

Nous ne savons pas encore si Naughty Dog a modifié certaines séquences au cours du processus - par exemple, en s'attaquant à l'une des rares critiques du premier jeu en redessinant certaines des échelles ou des énigmes de radeau les plus répétitives. Pour l'instant, nous supposons que tout restera inchangé.

Vous pouvez également voir dans la bande-annonce que, comme dans la version Remastered, le jeu comprendra le célèbre DLC Left Behind qui permet de revenir en arrière dans la vie d'Ellie pour montrer un moment formateur de sa croissance.

Écrit par Max Freeman-Mills.