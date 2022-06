The Last of Us Part 1 arrive sur PS5 en septembre.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - PlayStation a gâché sa propre parade en divulguant accidentellement une bande-annonce complète de son remake de The Last of Us Part 1, vraisemblablement un peu en avance sur le spectacle d'ouverture du Summer Games Fest.

La bande-annonce présente un remake complet du jeu qui semble très fidèle à certains moments clés, mais qui représente un énorme progrès en termes de fidélité visuelle. Elle confirme également la date de sortie du jeu, le 2 septembre 2022.

Il indique également que le jeu a été développé pour la PS5 dès le début, ce qui laisse entendre que nous aurons droit à des résolutions et des fréquences d'images élevées, ainsi qu'à une qualité audio et à des effets haptiques vraisemblablement angoissants sur le DualSense.

La bande-annonce ne permet pas de savoir si le jeu sera également disponible sur PS4, bien que The Last of Us Part 2 ait été superbe sur cet ancien système, et qu'il pourrait donc théoriquement être disponible sur cet ancien matériel. Il sera également disponible sur PC, marquant la première fois que le jeu est disponible sur cette plateforme, même si cette version suivra à une date ultérieure.

Il est intéressant de noter que ce sera la deuxième fois que le jeu sera disponible sur PS4, étant donné qu'il a été remasterisé pour le système au début de son cycle de vie.

Pour l'instant, nous ne disposons d'aucun détail officiel pour accompagner la bande-annonce, puisque l'annonce n'est pas officielle à ce stade, mais nous nous attendons à ce que PlayStation et Naughty Dog donnent plus de détails très bientôt, lorsque certaines de ces questions seront probablement clarifiées.

Écrit par Max Freeman-Mills.