God of War Ragnarok reporté à 2023, selon un rapport.

(Pocket-lint) - God of War Ragnarok a été annoncé en septembre 2020 et, depuis, les fans réclament plus d'informations et, surtout, une date de sortie. Tout ce que nous avons eu à dire, c'est que le jeu sortira en 2022.

Il pourrait y avoir une raison pour laquelle Sony a joué cartes sur table, car des rapports suggèrent que Ragnarok a été retardé jusqu'à l'année prochaine.

"Plusieurs sources européennes ont révélé que l'exclusivité PlayStation a été repoussée à 2023.

C'est ce qu'affirme Gamereactor, qui suppose également que Sony pourrait profiter d'un nouveau State of Play plus tard cet été pour confirmer la nouvelle date de sortie.

Mais avant que vous ne pleuriez dans vos cornflakes, d'autres sommités de l'industrie ne sont pas si sûres de ce report.

Jason Schreier, de Bloomberg, a publié dans le forum de commentaires de Resetera que ses sources proches n'ont pas entendu parler d'un retard important dans la sortie du jeu : Il est difficile de prouver une négation, mais "quelqu'un qui connaîtrait de première main" vient de me dire qu'il n'a pas entendu parler d'un report à 2023, tout comme "quelqu'un d'autre qui connaîtrait de seconde main", a-t-il écrit.

Nous pensons que nous devrons attendre pour voir.

Une chose est sûre, si Ragnarok est repoussé au printemps prochain, la PS5 et la PS4 se retrouveraient sans exclusivités importantes pour les fêtes de fin d'année.

Écrit par Rik Henderson.