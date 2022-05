PlayStation va continuer à acquérir des studios

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les deux géants de la console se sont livrés à de sérieux achats ces derniers temps, Microsoft ayant racheté Activision Blizzard et Sony étant en pourparlers pour acquérir Bungie.

En outre, Sony a acquis les studios Housemarque, Nixxes Software, Firesprite, Bluepoint et Valkyrie, et a investi dans Discord et Devolver Digital.

On pourrait penser que c'est suffisant pour épuiser votre carte de crédit, mais Sony affirme que sa frénésie d'acquisitions est loin d'être terminée.

"Nous avons été extrêmement actifs dans le domaine des fusions et acquisitions et des investissements", a déclaré Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, lors d'une séance d'information sur l'activité PlayStation, rapporte VGC.

"L'objectif de ces investissements est d'accroître notre force de base aux PlayStation Studios, mais aussi d'acquérir de l'expertise dans des domaines du développement de jeux où, historiquement, nous n'étions pas très présents". Le partenariat prévu avec Bungie est un excellent exemple de ce dernier point. "

Cette déclaration réaffirme que Sony prévoit d'utiliser le studio Destiny pour renforcer son offre sur le marché des services en direct.

M. Ryan a également déclaré que Sony prévoit que la moitié de ses sorties se feront sur PC et sur mobile d'ici mars 2026, et que d'autres acquisitions seront probablement nécessaires pour y parvenir.

Au cours d'une session de questions-réponses lors de l'événement, M. Ryan a déclaré : " En ce qui concerne les futures activités de fusion et d'acquisition, la réponse à cette question est que nous n'en avons pas fini avec notre stratégie consistant à essayer de développer PlayStation Studios de manière inorganique ".

Il a ajouté, "alors que nous passons de notre stratégie historique de développement de jeux à un marché beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que celui dont nous jouissons aujourd'hui, il est très probable que des stimuli inorganiques seront nécessaires pour nous aider à réaliser ces rêves."

Écrit par Luke Baker.