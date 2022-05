Sony : Les jeux PS4 vont être "supprimés progressivement".

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a révélé son intention d'éliminer progressivement les jeux PlayStation 4 au cours des prochaines années.

Lors d'une récente réunion d'information, Sony a publié une diapositive suggérant qu'elle cessera de développer des titres PS4 d'ici 2025.

Les tierces parties pourraient continuer à créer des jeux pour la console dernière génération, mais il semble que les titres des premières parties passeront exclusivement à la PS5.

Pour être juste, la console aura 12 ans d'ici là, ayant été lancée aux États-Unis et en Europe en 2013. Et la plupart des modèles ne sont déjà plus commercialisés.

Jim Ryan, le patron dePlayStation, a également expliqué que Sony Interactive Entertainment souhaite développer sa bibliothèque de jeux pour PC et mobiles.

"PlayStation Studios a historiquement exécuté à merveille la livraison d'un solide portefeuille de jeux solo riches en narration et graphiquement magnifiques, mais il est certainement le cas que nous nous sommes limités à une partie plutôt étroite du marché des jeux", a-t-il déclaré lors du briefing (comme rapporté par VGC).

"En nous étendant aux PC et aux mobiles, et il faut le dire... également aux services en direct, nous avons la possibilité de passer d'une situation où nous sommes présents sur un segment très étroit du marché global des logiciels de jeu, à une présence à peu près partout."

Ces derniers temps, PlayStation Studios a progressivement sorti certains titres de la première partie de Sony sur PC, notamment God of War et Horizon Zero Dawn.

Écrit par Rik Henderson.