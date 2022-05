Le remake de The Last of Us arrive cette année, selon un informateur fiable.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon une rumeur intéressante qui circule depuis un an environ, Naughty Dog travaillerait sur un remake du jeu original The Last of Us pour la PlayStation 5.

Le jeu serait apparemment une mise à jour du premier titre dans le moteur utilisé par la deuxième partie, et serait bien plus une mise à niveau que la version Remastered qui est sortie sur PS4 il y a quelques années.

Selon Jeff Grubb, de GamesBeat, qui se situe à l'extrémité très fiable de l'échelle lorsqu'il s'agit de fuites d'informations, le jeu devrait sortir à la fin de 2022.

Le remake a apparemment commencé de manière externalisée, avant que Naughty Dog ne prenne en charge le développement après avoir terminé le travail sur The Last of Us Part II, ce qui est logique.

Maintenant, nous arrivons au point où presque tous les leakers pointent vers une date de sortie pour le remaster qui se situe à la fin de l'année.

Ce qui est clair à ce stade, c'est l'ampleur de la réimagination du premier jeu que nous pourrions obtenir. Alors que Naughty Dog pourrait simplement prévoir une mise à jour visuelle sans changement de gameplay ou de rythme, il est tout à fait possible qu'il y ait des différences plus substantielles à la sortie du jeu.

La question de savoir quand nous aurons des informations officielles sur le projet ou la confirmation que nous pouvons nous attendre à ce qu'il sorte est également ouverte à ce stade.

Écrit par Max Freeman-Mills.