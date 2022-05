Les nouvelles couleurs de la housse de la console PS5 arrivent le mois prochain

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a confirmé que la PlayStation 5, qui sera lancée en juin, sera bientôt disponible dans de nouvelles couleurs de housses.

Les couleurs sont familières : le bleu Starlight, le violet Galactique et le rose Nova sont tous directement tirés des manettes DualSense qui partagent les mêmes palettes et devraient vous permettre d'associer votre console à la manette de votre choix.

Les housses seront lancées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg le 17 juin, donc si vous êtes dans d'autres régions, vous devrez peut-être attendre un peu plus longtemps.

Une gamme éclatante de housses de console PS5 en bleu ciel, violet galactique et rose Nova sera disponible dans certaines régions à partir de juin 2022 : https://t.co/u4yqM3VA2x pic.twitter.com/CKcn2bS2Su- PlayStation (@PlayStation) 17 mai 2022

Les housses de la PS5 sont assez faciles à cliquer et à faire glisser, et des versions de ces housses colorées seront disponibles pour les versions disque et numérique de la console, comme on peut l'espérer.

Auparavant, les housses n'existaient qu'en noir et rouge pour compléter l'édition standard blanche, c'est donc une extension bienvenue de la gamme. Mais il reste à savoir si Sony permettra un jour aux joueurs de personnaliser et de commander des housses uniques.

Certaines versions tierces, comme les Darkplates 2. 0 de Dbrand, sont également disponibles pour ceux qui cherchent à donner un look un peu plus distinct à leur console.

Écrit par Max Freeman-Mills.