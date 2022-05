Vous pouvez désormais commander une manette Scuf PS5 entièrement personnalisée.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les manettes personnalisées de Scuf font depuis longtemps l'envie des joueurs. Les boutons supplémentaires de la palette et les arrêts de la gâchette aident les professionnels et les aspirants à améliorer leur jeu de manière modeste mais perceptible.

La société lance aujourd'hui une nouvelle vague d'options de personnalisation pour sa dernière manette, la Reflex, qui est une mise à jour impressionnante de la manette Dualsense de la PS5.

La Reflex a été disponible par vagues de stock limité pendant quelques mois, bien qu'il soit très difficile de la commander, mais elle est maintenant disponible pour des travaux totalement personnalisés, vous permettant de choisir la couleur et le motif de pratiquement chaque élément du pad.

De la plaque frontale aux boutons individuels et à la couleur de vos gâchettes, jusqu'à la longueur de vos sticks analogiques, cela vous permettra d'obtenir une correspondance exacte à vos besoins, dans le cadre des paramètres proposés :

32 couleurs de façade

9 couleurs de pavé tactile

9 couleurs de garniture de façade

6 couleurs de kits de boutons

4 couleurs de sticks

2 formes de baguettes

2 hauteurs de baguettes

2 styles de gâchette

7 couleurs de gâchettes et de pare-chocs

7 couleurs de D-pad

5 couleurs de création/options

2 couleurs pour l'accueil

Vous pouvez consulter la suite de personnalisation sur le site Web de Scuf ici, et en commander une pour vous-même si vous avez de l'argent - la manette devient de plus en plus chère à mesure que vous modifiez les choses, sans surprise.

Nous testerons très bientôt une Reflex entièrement équipée, alors gardez un œil sur notre article complet en temps voulu.

Écrit par Max Freeman-Mills.