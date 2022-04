Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a apparemment pris contact avec les utilisateurs pour leur faire savoir comment les changements prévus pour le PlayStation Plus allaient affecter leur abonnement et pour les rassurer sur le fait qu'il sera facile de choisir un nouveau niveau.

Nous savons que Sony placera les utilisateurs actuellement abonnés au service PS Plus standard sur son nouveau niveau PS Plus Essential lorsque le changement entrera en vigueur, mais ils ne seront pas bloqués dans ce niveau jusqu'à la fin de leur abonnement - vous pourrez apparemment passer à un niveau supérieur au fur et à mesure.

Sony indique dans l'e-mail que vous devrez " payer la différence entre le plan actuel et votre nouveau plan, ajustée pour la durée restante de votre abonnement ", ce qui est une façon un peu floue de formuler les choses.

Nous espérons que cela signifie que vous payez la différence chaque mois, plutôt qu'en une seule fois, sinon les personnes qui ont cumulé leurs abonnements pendant deux ans pourraient être coulées.

Meilleurs jeux Nintendo Switch 2022 : Les meilleurs titres Switch que chaque joueur doit posséder Par Max Freeman-Mills · 25 Avril 2022

Vous pouvez lire l'intégralité de l'e-mail dans le post sur ResetEra, mais on peut imaginer que Sony va nous expliquer en détail comment les choses vont se passer avant que les changements n'interviennent en juin de cette année.

squirrel_widget_172116

Écrit par Max Freeman-Mills.