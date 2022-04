Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Depuis que Sony a annoncé son extension à PlayStation Plus , qui arrive en juin, de nombreuses questions se sont posées sur les jeux qui feront partie de la bibliothèque de "jusqu'à 400" titres.

Certains ont été révélés lors de l'annonce fin mars, notamment Marvel's Spider-Man et Spider-Man: Miles Morales, mais à l'exception de Mortal Kombat 11, peu d'autres jeux tiers ont été mentionnés.

Nous avons entendu dire que, contrairement à l'équivalent Xbox Game Pass de Microsoft, il n'est pas prévu d'ajouter les versions du premier jour , mais qu'en est-il du reste ?

Eh bien, selon le patron de PlayStation , Jim Ryan, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour le savoir. Cependant, il a déclaré qu'il sera soutenu par tous les grands éditeurs et bien d'autres encore : "Je vais jouer un peu dur pour obtenir celui-là, mais je peux vous dire gratuitement que nous avons une participation massive des éditeurs à ce programme. ", a-t-il répondu à une question connexe sur le podcast PlayStation officiel (tel que rapporté par VGC ).

"Nous avons tous les grands noms présents."

PS Plus sera divisé en trois niveaux en juin, avec le service de jeu en nuage PlayStation Now fusionné dans le plan le plus cher.

Il y aura PS Plus Essentials, qui est fondamentalement le même que le service d'abonnement PlayStation Plus existant, avec PS Plus Extra et Premium ajoutés. Ils offrent des avantages supplémentaires pour des cotisations de plus en plus élevées.

Les deux incluront l'accès à une bibliothèque de jusqu'à 400 jeuxPS5 et PS4 classiques et récents, le niveau Premium offrant également un accès aux jeux en nuage (vous n'avez donc pas à les télécharger si vous ne le souhaitez pas) et un add- sur la bibliothèque de jeux PS3, PS2, PlayStation et PSP originaux.

Écrit par Rik Henderson.