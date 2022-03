Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bien que le patron de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ait révélé qu'il n'ajoutera pas de versions du premier jour à ses nouveaux niveaux PlayStation Plus , certains des meilleurs jeux seront disponibles à partir de l'extension du service en juin.

Outre les détails sur les prix et les plans, PlayStation elle-même a confirmé plusieurs titres triple A qui seront disponibles pour les propriétaires dePS5 et PS4 qui souscrivent à un abonnement PS Plus Extra ou Premium.

Cela inclura Spider-Man de Marvel et sa pseudo-suite Spider-Man : Miles Morales .

Death Stranding sera également disponible parmi les 400 jeux téléchargeables proposés, tout comme Mortal Kombat 11, God of War et Returnal.

Bien que les formats spécifiques restent à confirmer, Returnal est une exclusivité PlayStation 5, nous espérons donc que les jeux Spider-Man de la génération actuelle feront également partie du nouveau service sans frais supplémentaires.

D'autres jeux seront sans aucun doute révélés avant le lancement du nouveau PS Plus en juin. Si nous parions sur les gens, nous mettrions un cinq sur le fait que Demon's Souls soit également sur la liste.

Le reste sera composé de jeux PS4 et PS5, à la fois classiques et plus récents.

Les nouveaux niveaux PS Plus seront Essential, ce qui est en fait le même que l'offre payante actuelle; Extra, qui vous donne accès à jusqu'à 400 jeux à télécharger ; et Premium, qui ajoute des centaines de jeux PS3, PS2, PlayStation et PSP originaux pour jouer sur le cloud ou télécharger le cas échéant (un peu comme PS Now, qui fusionnera avec Plus).

L'abonnement mensuel à PS Plus Extra commence à 10,99 £ / 14,99 $ / 13,99 €, tandis que PS Plus Premium commence à 13,49 £ / 17,99 $ / 16,99 € par mois.

Écrit par Rik Henderson.