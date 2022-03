Sony dévoile ses nouvelles offres PlayStation Plus, trois niveaux à venir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a confirmé qu'une toute nouvelle structure est à venir pour son service d'abonnement PlayStation Plus, après quelques semaines de rumeurs qui se sont largement avérées exactes par son annonce.

Le nouveau service, qui sera déployé en juin 2022, comportera trois niveaux, sous la forme de PlayStation Plus Essential, Extra et Premium, chacun coûtant légèrement plus cher que le dernier mais offrant une liste étendue de fonctionnalités.

PlayStation Plus Essential coûtera 9,99 $, 8,99 € ou 6,99 £ chaque mois et correspondra au service actuel, offrant un mode multijoueur en ligne et quelques jeux gratuits chaque mois.

PlayStation Plus Extra coûtera 14,99 $, 13,99 € ou 10,99 £ par mois, et ajoutera également un catalogue d'environ 400 jeux PS4 et PS5 à jouer, téléchargeables pour un accès hors ligne. Initialement , Jim Ryan de Sony a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que cette liste comporte des versions de première partie lors de leur première sortie, mais plutôt qu'elle représente un back-catalogue.

Le dernier niveau, PlayStation Plus Premium, coûtera 17,99 $, 16,99 € ou 13,49 £ par mois, et ajoutera également 340 jeux supplémentaires des époques PS3, PS2, PSP et PlayStation. Certains d'entre eux seront téléchargeables et d'autres seront disponibles via le streaming de jeux.

Cela marque également la fin de PlayStation Now, qui sera intégré au niveau supérieur de PlayStation Plus pour maintenir son offre de streaming de jeux, et les utilisateurs existants passeront d'un type d'abonnement à l'autre.

Cette décision intervient après des mois de spéculations et d'attentes, et de la concurrence toujours croissante du Xbox Game Pass de Microsoft, et les services proposés par Sony ressemblent à une riposte beaucoup plus directe à cette menace.

Tous ses abonnements seront réduits de ces tarifs mensuels si vous achetez un abonnement annuel, et cette remise les placera très près des prix de Microsoft, il semble donc qu'il y aura deux énormes jeux en ville en ce qui concerne les bibliothèques d'abonnement dans les jeux sur consoles.

Écrit par Max Freeman-Mills.