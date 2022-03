La PS5 Pro pourrait être lancée dès 2023

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les rumeurs d'une mise à jour de la PlayStation 5 se multiplient, avec un modèle PS5 Pro qui serait dans les plans de Sony.

De plus, le dernier rapport affirme qu'il pourrait même être lancé l'année prochaine, PlayStation cherchant prétendument à combler le fossé du pouvoir entre laPS5 et la Xbox Series X , voire à le dépasser.

La chaîne YouTube RedGamingTech affirme avoir entendu dire par des sources qu'une PS5 pro est effectivement en préparation et que Sony vise une date de sortie fin 2023. Si cela glisse, ce sera au début de 2024, dit-il.

Cela a du sens. Il correspond à l'écart de sortie entre la PS4 initiale et la PS4 Pro renforcée - trois ans, plus ou moins - et permet de réduire les problèmes actuels de pénurie de puces.

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Il y a aussi un bon argument à avoir pour le besoin d'un modèle Pro PlayStation 5. Bien qu'excellente, la PS5 existante a un léger désavantage GPU - 10,3 TFLOPS sur 36 CU par rapport à 12 TFLOPS sur 52 CU. Et cela entraîne souvent des disparités de résolution entre les deux consoles lorsqu'il s'agit des mêmes jeux.

La prise en charge très appréciée du lancer de rayons n'a pas non plus été aussi excitante que prévu, la plupart des jeux offrant une option RT ne le faisant qu'au détriment de la résolution et/ou de la fréquence d'images.

Ensuite, il y a le support 8K dont PlayStation a parlé à l'origine (Xbox aussi, pour être juste). Cela ressemblait à une chimère à l'époque et encore plus maintenant.

Toutes ces choses (à l'exception de 8K, très probablement) pourraient être résolues par une PS5 Pro et nous sommes sûrs que ce sera un grand succès parmi les joueurs puissants.

Écrit par Rik Henderson.