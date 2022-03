Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un blog officiel PlayStation le confirme : le taux de rafraîchissement variable (VRR) arrive sur PS5 "dans les mois à venir" - donc d'ici la mi-2022, ceux qui ont des téléviseurs compatibles pourront bénéficier de la fonctionnalité pour des visuels plus fluides et plus cohérents.

Qu'est-ce que le VRR ? Il s'agit d'une technologie HDMI qui permet à un téléviseur ou à un autre écran d'adapter son taux de rafraîchissement automatiquement (et en temps réel) pour correspondre à la fréquence d'images émise par une console ou un PC compatible - dans ce cas, la console phare de Sony.

En tant que tel, vous aurez besoin d'une connexion HDMI 2.1 et d'un téléviseur ou d'un moniteur compatible pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité à venir sur PS5. Ce dont vous n'avez pas besoin, cependant, est un jeu explicitement compatible - la fonction VRR de la PS5 est destinée à fonctionner avec n'importe quel titre du catalogue PlayStation (quelque chose que vous pourrez désactiver en cas de problème visuel).

C'est une excellente nouvelle car cela devrait réduire les déchirures d'écran et les problèmes de fréquence d'images visibles que vous pourriez parfois rencontrer, ce qui améliore l'expérience de jeu à tous les niveaux. Sony PlayStation indique que "le gameplay de nombreux titres PS5 [sera] plus fluide car les scènes sont rendues instantanément, les graphismes sont plus nets et le décalage d'entrée est réduit".

Il n'y a pas de date exacte sur ce que signifie "dans les mois à venir", mais nous nous attendons à ce que la fonctionnalité soit déployée à l'été 2022. Juste à temps pour remporter l'un de ces grands succès à venir, sans aucun doute.

Écrit par Mike Lowe.