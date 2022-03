Polyphony s'excuse après avoir réparé la longue panne de Gran Turismo 7

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Gran Turismo 7 est de retour en ligne après environ 30 heures sans que les joueurs aient pu accéder à la grande majorité de ses modes, le développeur Polyphony Digital s'excusant pour la période de maintenance étonnamment longue qu'il a imposée.

Le jeu était censé être en panne pendant quelques heures lors de la mise à jour vers la version 1.07 plus tôt cette semaine, mais à la place, la période de maintenance s'est prolongée avec une seule mise à jour du développeur pour dire qu'une erreur rendait les choses plus longues.

Cela a attiré davantage l'attention sur le fait que les exigences toujours en ligne du jeu signifient que seules ses courses d'arcade sont jouables sans connexion Internet ou lorsque ses serveurs sont en panne. Cela signifie que même une copie de disque n'implique pas nécessairement un accès inconditionnel au jeu.

Maintenant que le problème a été résolu avec une nouvelle version, la 1.08, Polyphony a publié un article de blog du créateur du jeu , Kazunori Yamauchi, pour s'excuser de la panne et l'expliquer un peu.

Bien que les rares détails techniques soient intéressants, le message répond également aux plaintes de la communauté après que la mise à jour précédente a réduit les crédits que certaines courses gagnent, dans un impact perçu sur l'approche des joueurs pour gagner de l'argent dans le jeu.

Ce processus est lent, avec des voitures plus chères que les précédents titres de Gran Turismo, et est attaqué comme une tactique potentielle pour générer des microtransactions. Cependant, Yamauchi déclare dans le post que la longue durée de vie du jeu verra bientôt des événements rotatifs qui permettront implicitement aux joueurs de gagner des crédits plus facilement sans avoir à répéter les mêmes courses à plusieurs reprises.

Il ne détaille pas ces changements de manière spécifique, mais il est bon de voir que le développeur est au moins conscient des préoccupations venant de ses joueurs les plus dévoués. Cela dit, demander aux joueurs d'attendre et de regarder la trajectoire du jeu "d'un point de vue un peu plus long terme" peut ou non se dérouler brillamment.

Écrit par Max Freeman-Mills.