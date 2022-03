Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Gran Turismo 7 est enfin sorti, et avec des années depuis la dernière entrée numérotée dans la franchise de jeux de conduite phare de PlayStation, il a été brillant de retomber dans son monde détaillé de pièces automobiles et de course.

Bien que le jeu dispose d'un système d'embarquement assez efficace qui vous permet de vous mettre à niveau en douceur avec un classement lent des voitures que vous pouvez acheter et gagner, et des courses auxquelles vous pouvez participer, il y a encore tellement de parties différentes qu'il peut prendre un certain temps pour s'y habituer. Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de vos premières heures avec GT7.

Lorsque vous démarrez GT7, plusieurs niveaux d'assistance différents vous seront proposés, et seule l'option de niveau le plus élevé vous permet de freiner par vous-même - les deux autres ont le freinage automatique activé par défaut. Cela peut être changé avant même de commencer votre première course, et nous vous recommandons d'essayer au moins sans cela.

Être capable de freiner par vous-même est la clé pour obtenir des temps plus rapides, comme le jeu vous l'expliquera sous peu, donc apprendre à conduire sans cette aide clé est une étape énorme. Si vous l'utilisez avec plaisir, ce n'est évidemment pas un problème, mais nous vous recommandons vraiment d'essayer de vous en passer.

Après vos premières courses dans le jeu, vous aurez accès au Centre des licences, un emplacement dans le jeu où vous pourrez relever de courts défis pour gagner des licences successives afin de prouver votre capacité de conduite. C'est essentiellement une école de conduite de voitures de course, et même si cela commence lentement, cela vaut la peine de persévérer.

D'une part, chaque licence que vous complétez vous rapportera une belle voiture cadeau avec laquelle jouer, mais les défis vous aideront véritablement à apprendre plus rapidement les mécanismes de la course. Sur PlayStation 5, au moins, les temps de chargement signifient qu'ils sont un jeu d'enfant pour se déplacer et réessayer, nous vous recommandons donc de les essayer correctement.

GT7 présente The Cafe, un nouvel endroit sur votre carte qui est essentiellement la principale série de quêtes du jeu (pour ainsi dire). Vous pouvez le visiter à tout moment pour prendre un livre de menus, qui vous donne effectivement quelques objectifs à remplir, et y revenir lorsque vous avez coché les bonnes cases.

Il peut s'agir de régler une voiture ou d'obtenir quelques podiums, mais dans tous les cas, cela vous aidera à développer votre collection automobile et vous donnera également une orientation utile au début. Il y a aussi des personnages à qui parler, chacun offrant de belles anecdotes sur les voitures, c'est donc un excellent moyen de passer votre temps dans le jeu.

Lorsque vous conduisez une course propre dans Gran Turismo 7, sans accident ni contact avec d'autres voitures, vous obtenez un gros bonus de 50 % sur les crédits attribués à la fin. Cela signifie qu'il est souvent préférable de courir proprement et d'arriver deuxième que d'obtenir physiquement et de décrocher la première place, contrairement à un coureur plus froid comme Forza Horizon 5 .

En règle générale, la course propre est plus gratifiante à long terme que d'être un tyran sur la piste, et cela vous étirera davantage pour chronométrer correctement vos dépassements et éviter de déborder de la piste, nous vous recommandons donc d'abandonner toute sensibilité et course d'arcade. comme si c'était la vraie vie.

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Une fois que vous l'aurez déverrouillé après quelques courses, vous pourrez visiter Brand Central, une salle d'exposition où vous pourrez acheter de nouvelles voitures fabriquées en 2001 ou après, et même si vous n'aurez pas les crédits pour acheter une supercar pendant un certain temps , nous vous recommandons d'y jeter un coup d'œil.

Une partie de la joie de Gran Turismo consiste simplement à regarder les meilleures voitures parfaitement recréées, et ici vous pourrez voir les voitures de vos rêves dans des résolutions époustouflantes. Ils sont superbes, vous pouvez les voir dans de magnifiques scènes photographiques sans avoir à les acheter, et c'est un excellent moyen de vous rappeler les types de trajets que vous pourrez conduire après un certain temps dans le jeu.

GT7 n'a pas de dizaines de vues de caméra différentes à sélectionner, s'en tenant à seulement cinq, mais nous vous recommandons de faire un peu de cycle entre eux dès le début et d'essayer de conduire avec eux pour déterminer celui que vous aimez le plus. Pour nous, la caméra du cockpit se sentira toujours la plus ancrée et la plus réelle, par exemple.

Cela dit, la caméra de chasse derrière votre voiture vous permet d'obtenir la meilleure vue de l'environnement qui vous entoure et montre également les visuels du jeu à leur meilleur, donc si vous voulez plus d'une vitrine visuelle, c'est une excellente option. Quel que soit celui que vous préférez, assurez-vous de tous les essayer.

Écrit par Max Freeman-Mills.