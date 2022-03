Les nouveaux contrôleurs DualSense de Sony ont des mises à niveau révélatrices

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Grâce à des recherches minutieuses, il a été confirmé que les dernières versions de l'excellent contrôleur PS5 de Sony, le DualSense, ont reçu des mises à niveau révélatrices sous le capot depuis la sortie de la version originale aux côtés de la console.

Le DualSense a obtenu de nouvelles couleurs plus tôt cette année, sous forme de rose, violet et bleu, et un récent démontage de ces versions par YouTuber TronicsFix a révélé qu'elles ne sont pas les mêmes que celles que certains d'entre nous utilisent depuis 18 ans. mois ou plus.

En effet, Sony semble avoir apporté quelques modifications bienvenues, dont notamment l'épaississement d'un ressort dans chaque gâchette pour améliorer sa durabilité. Les déclencheurs de force du DualSense sont incroyables lorsque les jeux les utilisent correctement, mais il a été rapporté qu'ils peuvent s'user, c'est donc un excellent réglage.

Certains petits détails autour des sticks analogiques changent également, un autre point de défaillance courant, mais les ressorts de déclenchement sont la facette la plus importante. Ils n'avaient pas changé lorsque le DualSense est sorti en rouge ou en noir, c'est donc aussi un ajout récent.

Nous espérons vraiment que le changement sera appliqué à toutes les couleurs du nouveau contrôleur DualSense maintenant, pour vous assurer que vous pouvez obtenir la version potentiellement plus fiable quel que soit le style que vous choisissez, mais il n'y a aucun mot officiel de Sony sur aucun des ce.

squirrel_widget_6451847

Écrit par Max Freeman-Mills.