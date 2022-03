La Sony PS3 est enfin, vraiment, réellement morte

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un peu plus de quinze ans après le lancement initial, Sony met enfin fin au support de réparation de la dernière révision de la PS3 au Japon ainsi qu'au support de ses périphériques .

La société a publié un tweet sur le compte PlayStation Japan qui disait :

"En raison de l'épuisement des stocks de pièces, nous ne serons plus en mesure de fournir un service après-vente pour l'unité principale de la série PlayStation 3 CECH-4300 et tous les périphériques PlayStation 3 le 30 avril 2022 (samedi). Si vous envisagez de postuler pour ce service, merci de faire votre demande le plus tôt possible !"

Un article plus long a été ajouté au site Web d'assistance de PlayStation Japon indiquant que "les clients qui souhaitent bénéficier d'un service après-vente pour le modèle concerné doivent demander un service après-vente via le service de réception de réparation en ligne ou l'assistance client PlayStation avant le samedi 30 avril 2022. , et d'ici le samedi 7 mai 2022."

"Veuillez noter que les réparations peuvent ne pas être possibles avant la date de fin en raison de l'épuisement des pièces."

"Nous nous excusons sincèrement auprès des clients qui utilisent ce produit et vous remercions de votre compréhension."

Le modèle final pris en charge par le programme de réparation de Sony était la révision connue sous le nom de modèle Super Slim qui a été lancée en octobre 2012.

Tous les autres modèles de PlayStation 3 avaient cessé d'être pris en charge avant cette annonce. Bien entendu, la prise en charge des consoles les plus modernes de la marque, la PS4 et la PS5 , se poursuit dans toutes les régions.

Écrit par Luke Baker.